RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Захват инкассаторов "Ощадбанка": МИД вызвал на ковер венгерского дипломата

18:52 06.03.2026 Пт
2 мин
Какие требования передали дипломату Венгрии?
aimg Иван Носальский
Фото: Венгрия захватила украинских инкассаторов вместе с госимуществом (facebook.com/kormanyzat)

И.о. временного поверенного в делах Венгрии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел. Причиной стал захват украинских инкассаторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Украины.

Читайте также: У Орбана показали видео, как украинских инкассаторов брали в заложники

Венгерскому дипломату в ходе визита донесли, что Украина считает такие действия неправомерными и требует немедленного консульского допуска к задержанным инкассаторам, их немедленного освобождения, а также возвращения государственного имущества.

"Захват заложников и воровство имущества не останутся без ответа. Украина оставляет за собой право на меры реагирования, в частности, инициирование санкций и других ограничительных мер против причастных к похищению наших граждан, задействование необходимых международно-правовых механизмов", - добавили в ведомстве.

В МИД отметили, что попытка венгерского правительства втянуть Украину в свою избирательную кампанию неприемлема. Украина рассчитывает, что Венгрия вернется к конструктивному руслу сотрудничества.

Захват инкассаторов

Напомним, ранее венгерские спецслужбы захватили семь работников "Ощадбанка" и груз наличных денег (40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота). Машины банка направлялись из Австрии в Украину.

Деньги были доставлены на территорию Антитеррористического центра Венгрии, а доступ украинских консулов ​​к инкассаторам заблокирован.

Официальный Будапешт обосновал действия якобы "подозрением в отмывании денег".

При этом украинская сторона назвала инцидент "государственным бандитизмом" и захватом заложников.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ОщадбанкМИД УкраиныВенгрия