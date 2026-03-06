Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": МЗС викликало на килим угорського дипломата

Угорському дипломату під час візиту донесли, що Україна вважає такі дії неправомірними і вимагає негайного консульського допуску до затриманих інкасаторів, їхнього негайного звільнення, а також повернення державного майна.

"Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема, ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів", - додали у відомстві.

У МЗС наголосили, що спроба угорського уряду втягнути Україну у свою виборчу кампанію є неприйнятною. Україна розраховує, що Угорщина повернеться до конструктивного русла співпраці.