UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": МЗС викликало на килим угорського дипломата

18:52 06.03.2026 Пт
2 хв
Які вимоги передали дипломату Угорщини?
aimg Іван Носальський
Фото: Угорщина захопила українських інкасаторів разом із держмайном (facebook.com/kormanyzat)

В.о. тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стало захоплення українських інкасаторів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Читайте також: У Орбана показали відео, як українських інкасаторів брали в заручники

Угорському дипломату під час візиту донесли, що Україна вважає такі дії неправомірними і вимагає негайного консульського допуску до затриманих інкасаторів, їхнього негайного звільнення, а також повернення державного майна.

"Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема, ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів", - додали у відомстві.

У МЗС наголосили, що спроба угорського уряду втягнути Україну у свою виборчу кампанію є неприйнятною. Україна розраховує, що Угорщина повернеться до конструктивного русла співпраці.

Захоплення інкасаторів

Нагадаємо, раніше угорські спецслужби захопили сімох працівників "Ощадбанку" і вантаж готівки (40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота). Машини банку прямували з Австрії в Україну.

Гроші доставили на територію Антитерористичного центру Угорщини, а доступ українських консулів до інкасаторів заблокували.

Офіційний Будапешт обґрунтував дії нібито "підозрою у відмиванні грошей".

При цьому українська сторона назвала інцидент "державним бандитизмом" і захопленням заручників.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ОщадбанкМЗС УкраїниУгорщина