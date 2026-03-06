Захоплення інкасаторів "Ощадбанку": МЗС викликало на килим угорського дипломата

В.о. тимчасового повіреного у справах Угорщини в Україні викликали до Міністерства закордонних справ. Причиною стало захоплення українських інкасаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Угорському дипломату під час візиту донесли, що Україна вважає такі дії неправомірними і вимагає негайного консульського допуску до затриманих інкасаторів, їхнього негайного звільнення, а також повернення державного майна.
"Захоплення заручників і крадіжка майна не залишаться без відповіді. Україна залишає за собою право на заходи реагування, зокрема, ініціювання санкцій та інших обмежувальних заходів проти причетних до викрадення наших громадян, задіяння необхідних міжнародно-правових механізмів", - додали у відомстві.
У МЗС наголосили, що спроба угорського уряду втягнути Україну у свою виборчу кампанію є неприйнятною. Україна розраховує, що Угорщина повернеться до конструктивного русла співпраці.
Нагадаємо, раніше угорські спецслужби захопили сімох працівників "Ощадбанку" і вантаж готівки (40 млн доларів, 35 млн євро і 9 кг золота). Машини банку прямували з Австрії в Україну.
Гроші доставили на територію Антитерористичного центру Угорщини, а доступ українських консулів до інкасаторів заблокували.
Офіційний Будапешт обґрунтував дії нібито "підозрою у відмиванні грошей".
При цьому українська сторона назвала інцидент "державним бандитизмом" і захопленням заручників.