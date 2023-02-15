На Западе считают наступление РФ на Донбассе "более желанным, чем реалистичным", - CNN
Российское наступление на Донбассе, на которое Кремль возлагал наибольшие надежды в войне против Украины, считают более желанным, чем реалистичным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По данным издания, США и их союзники скептически относятся к тому, что Россия накопила силы и ресурсы для достижения значительных успехов в новом наступлении на востоке Украины.
"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", – сказал высокопоставленный военный чиновник США.
Британский чиновник в своем комментарии заявил, что российские силы маловероятно будут как-то лучше организованы, а потому вряд ли они добьются особо больших успехов, хотя, по его мнению, они готовы послать еще больше войск в "мясорубку".
Кроме того, несмотря на то, что украинские официальные лица бьют тревогу в связи с новыми атаками России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России в том виде, в каком эти силы находятся сейчас.
"Они собрали достаточно сил, чтобы взять один или два небольших города на Донбассе, но это все... Не поражает по сравнению с чувством паники, которое они пытались создать в Украине", - пояснил украинский дипломат.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожение Украины.
Кроме того, глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что несмотря на то, что под Бахмутом пока самая плохая ситуация, военные ВСУ не отступят.
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