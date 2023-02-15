На Западе считают наступление РФ на Донбассе "более желанным, чем реалистичным", - CNN

Российское наступление на Донбассе, на которое Кремль возлагал наибольшие надежды в войне против Украины, считают более желанным, чем реалистичным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

По данным издания, США и их союзники скептически относятся к тому, что Россия накопила силы и ресурсы для достижения значительных успехов в новом наступлении на востоке Украины.

"Вероятно, это скорее амбициозно, чем реалистично", – сказал высокопоставленный военный чиновник США.

Британский чиновник в своем комментарии заявил, что российские силы маловероятно будут как-то лучше организованы, а потому вряд ли они добьются особо больших успехов, хотя, по его мнению, они готовы послать еще больше войск в "мясорубку".

Кроме того, несмотря на то, что украинские официальные лица бьют тревогу в связи с новыми атаками России на востоке, украинская сторона также скептически относится к возможностям России в том виде, в каком эти силы находятся сейчас.