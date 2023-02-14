Генерал США о Бахмуте: там самая плохая ситуация, но ВСУ не отступят
Вблизи Бахмута пока самая плохая ситуация, ведь именно туда ныне россияне направляют большинство своих сил, однако военные ВСУ продолжают отражать вражеские атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли во время брифинга.
По словам Милли, военные РФ сейчас нападают на Донбассе и имеют огромные потери, ведь состояние подготовки россиян не очень хорошее, однако он подчеркнул, что в России еще много военнослужащих.
"Как вы знаете, Путин объявил мобилизацию, и потому прибывают новые военнослужащие. Военных у них много, но у них не получается добиваться успеха, хотя война все равно продолжается. Это война на истощение", - объяснил генерал США.
Он заявил, что сейчас вокруг Бахмута, а также из Харькова по направлению к Херсону линия фронта остается достаточно стабильной.
"Динамика заключается в том, что самая плохая ситуация вблизи Бахмута. Украинцы продолжают отражать атаки россиян, россияне продолжают атаковать. Россияне имеют огромные потери, нет каких-то изысканных военных действий. Очень много потерь в этой зоне", - подчеркнул Милли.
По поводу того, как долго это будет продолжаться, генерал отметил, что трудно точно сказать, ведь, по его словам, это может занять несколько недель, а может продолжаться до тех пор, пока россияне истощатся.
"Я уверен, что украинцы не отступят и поэтому мы обращаем внимание именно на эту зону боевых действий и поддерживаем Украину. Я не могу сказать, какие данные разведки у нас есть. Единственное, что могу сказать, что больше угрозы это ракетные атаки, в частности на Киев. Поэтому я не буду преуменьшать российские способности атаковать дальше в течение следующих недель", - добавил Милли.
Напомним, сегодня Милли заявил, что Россия проиграла войну, начавшую на территории Украины.
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