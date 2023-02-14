РФ на Донбассе теряет потенциал, от которого Кремль ожидал уничтожение Украины, - Зеленский
Сейчас в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.
Сегодня, 14 февраля, Зеленский сообщил, что он постоянно остается на связи с украинскими военными и командующими Вооруженными силами Украины.
"Имел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр выигран там - это защита всего нашего государства", - подчеркнул президент.
Он пояснил, что каждый день, когда украинские военные выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других населенных пунктах Донбасса, это сокращение российской агрессии на неделе.
"Там же сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал государства-агрессора, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", - подчеркнул глава страны.
Напомним, сегодня глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что несмотря на то, что под Бахмутом сейчас самая плохая ситуация, военные ВСУ не отступят.
Кроме того, Милли заявил, что Россия проиграла войну, начавшую на территории Украины.
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