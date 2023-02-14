РФ на Донбассе теряет потенциал, от которого Кремль ожидал уничтожение Украины, - Зеленский

Сейчас в ходе боев на Донбассе Россия теряет весь тот потенциал, от которого в Кремле ожидали уничтожения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Сегодня, 14 февраля, Зеленский сообщил, что он постоянно остается на связи с украинскими военными и командующими Вооруженными силами Украины.

"Имел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр выигран там - это защита всего нашего государства", - подчеркнул президент.

Он пояснил, что каждый день, когда украинские военные выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке и других населенных пунктах Донбасса, это сокращение российской агрессии на неделе.

"Там же сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал государства-агрессора, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", - подчеркнул глава страны.