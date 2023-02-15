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На Заході вважають наступ РФ на Донбасі "більш бажаним, чим реалістичним", - CNN

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США, Середа 15 лютого 2023 16:21
На Заході вважають наступ РФ на Донбасі "більш бажаним, чим реалістичним", - CNN Фото: наступ РФ на Донбасі на заході вважають більш бажаним, чим реалістичним (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російський наступ на Донбасі, на який Кремль покладав найбільші сподівання в війні проти України, вважають більш бажаним, чим реалістичним

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

За даними видання, США та їхні союзники скептично ставляться до того, що Росія нагромадила сили та ресурси для досягнення значних успіхів під час нового наступу на сході України.

"Ймовірно, це швидше амбітно, ніж реалістично", - сказав високопоставлений військовий чиновник США.

Британський чиновник у своєму коментарі заявив, що російські сили малоймовірно будуть якось краще організовані, а тому навряд вони досягнуть особливо великих успіхів, хоча, на його думку, вони, готові послати ще більше військ у "м'ясорубку".

Крім того, попри те, що українські офіційні особи б'ють на сполох у зв'язку з новими атаками Росії на сході, українська сторона також скептично ставиться до можливостей Росії у тому вигляді, в якому ці сили перебувають нині.

"Вони зібрали достатньо сил, щоб взяти одне чи два невеликі міста на Донбасі, але це все... Не вражає порівняно з почуттям паніки, яке вони намагалися створити в Україні", -.пояснив український дипломат.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі під час боїв на Донбасі Росія втрачає весь той потенціал, від якого в Кремлі очікували знищення України.

Крім того, голова об’єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що попри те, що під Бахмутом наразі найгірша ситуація, військові ЗСУ не відступлять.

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