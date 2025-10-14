Украина и ЕС приняли решение об обновленных условиях торговли

Фото: в 2028 году состоится следующий пересмотр условий доступа на рынок ЕС (Getty Images)

Украина и Евросоюз сегодня, 14 октября, приняли решение об отмене части тарифов и увеличении квот на экспорт украинской аграрной продукции в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки в Facebook.

Решение Комитета ассоциации в торговом составе вступит в силу через 15 дней (29 октября). Оно было принято после того, как Совет Евросоюза накануне принял условия нового торгового соглашения с Украиной. "Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение является двусторонним и действует бессрочно", - отметил Качка. По его словам, следующий пересмотр в сторону увеличения доступа на европейский рынок состоится в 2028 году.