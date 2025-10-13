ua en ru
ЕС дал "зеленый свет" украинским товарам: что теперь можно экспортировать без пошлин

Понедельник 13 октября 2025 16:59
ЕС дал "зеленый свет" украинским товарам: что теперь можно экспортировать без пошлин Фото: Украина сможет экспортировать в ЕС больше товаров без пошлин (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Совет ЕС принял решение об уменьшении или отмене пошлин на ряд украинских агропродовольственных товаров. Речь идет о молочной продукции, свежих фруктах и овощах, мясе и мясных изделиях.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение на сайте Совета ЕС.

Что означают изменения

В сообщении говорится, что этот шаг является частью обновления Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (DCFTA) между Украиной и ЕС, предварительная договоренность по которой стороны достигли 30 июня 2025 года. Цель - создание долгосрочных и предсказуемых торговых условий в рамках процесса вступления Украины в Евросоюз.

"Сегодняшнее решение подтверждает непоколебимую поддержку Украины. Мы помогаем военно и финансово, но также должны поддерживать через либерализацию торговли. Это укрепит экономическую стабильность и интеграцию Украины с ЕС", - заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лёкке Расмуссен.

Решение позволит расширить торговлю между Украиной и Евросоюзом, но в то же время предусматривает постепенное приближение украинского производства к европейским стандартам в сфере благополучия животных, использования пестицидов и ветеринарных препаратов.

Для каких товаров рынок ЕС остается ограниченным

Для защиты европейских агросекторов создается механизм мер предосторожности, который можно активировать в случае рыночных колебаний.

При этом для самых чувствительных товаров - сахара, птицы, яиц, пшеницы, кукурузы и меда - доступ на рынок ЕС останется ограниченным и постепенным, тогда как полная либерализация ожидается только для несущественных категорий, в частности молочной продукции.

После принятия решения Советом ЕС его утвердит Совместный комитет Украина-ЕС в торговой конфигурации. Это станет частью пересмотра торговых условий, который должен ускорить и расширить отмену пошлин в двусторонней торговле.

Отметим, соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС подписано в 2014 году, а с 2017 года оно действует в полном объеме. Его экономическая часть - DCFTA - предусматривает модернизацию украинской экономики и расширение торговли с ЕС. После начала полномасштабного вторжения России ЕС ввел для Украины временные торговые льготы, которые действовали до 6 июня 2025 года.

Напомним, с 6 июня 2025 года прекратил действие торговый "безвиз" между Украиной и ЕС, который три года позволял экспортировать агропродукцию без пошлин и квот. ЕС переходит к новой системе - квотированию, которая временно ограничит объемы экспорта украинских товаров. Украина ведет переговоры с Еврокомиссией о новых правилах торговли и ищет альтернативные рынки сбыта, в частности в Азии, Африке и на Балканах.

Также мы рассказывали, что Еврокомиссия в июне нынешнего года завершила переговоры с Украиной по обновлению соглашения о зоне свободной торговли (DCFTA). Новые условия предусматривают более широкий доступ украинских товаров к рынку ЕС в обмен на постепенное внедрение евростандартов до 2028 года.

