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Для защиты Харькова и других регионов. Украине нужно достаточно систем ПВО, - Зеленский

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украине нужно достаточно систем ПВО, чтобы защитить регионы, которые больше всего страдают от российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Но этого мало - все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумской области нужна ПВО. Черниговской области и всем другим нашим регионам, страдающим от российского террора", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что эти защитные системы есть у партнеров, и им нужно понять, что ПВО должна защищать жизнь.

 

Ракетный удар по Харькову 20 марта

Напомним, сегодня, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время российской ракетной атаки. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших. Также есть пропавшие без вести.

Кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горело одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах

По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.

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Владимир ЗеленскийСумская областьПВОХарьковВойна в УкраинеРакетный удар