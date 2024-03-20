Для защиты Харькова и других регионов. Украине нужно достаточно систем ПВО, - Зеленский

Украине нужно достаточно систем ПВО, чтобы защитить регионы, которые больше всего страдают от российских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Но этого мало - все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумской области нужна ПВО. Черниговской области и всем другим нашим регионам, страдающим от российского террора", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что эти защитные системы есть у партнеров, и им нужно понять, что ПВО должна защищать жизнь.
Напомним, сегодня, 20 марта, в Харькове раздался взрыв во время российской ракетной атаки. Позже стало известно о попадании в Холодногорском районе, пострадавших и сильном пожаре. Из-за обстрела Харькова 20 марта уже известно о пяти погибших. Также есть пропавшие без вести.
Кроме пожара, вызванного обстрелом российских оккупантов, в Харькове горело одноэтажное складское здание на улице Грековской, в районе Левады. Ее тушат восемь подразделений на автоцистернах
По предварительным данным, удар был нанесен ракетой Х-59.
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