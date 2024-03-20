Для защиты Харькова и других регионов. Украине нужно достаточно систем ПВО, - Зеленский

"Но этого мало - все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО. Сумской области нужна ПВО. Черниговской области и всем другим нашим регионам, страдающим от российского террора", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что эти защитные системы есть у партнеров, и им нужно понять, что ПВО должна защищать жизнь.