Обстрел Харькова: возросло количество пострадавших

В результате вражеского ракетного удара по Харькову снова увеличилось количество пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова и российское пропагандистское издание ТАСС .

Глава ОВА сообщил, что количество пострадавших от российского удара в настоящее время возросло до 8 человек.

"По состоянию на сейчас количество пострадавших возросло до 8. Из них семь человек госпитализированы, одному человеку оказана помощь на месте", - сообщил Синегубов.

Тем временем российские СМИ начали распространять информацию, якобы во время удара по Харькову военные РФ поразили базу наемников.