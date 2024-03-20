Для захисту Харкова й інших регіонів. Україні потрібно достатньо систем ППО, - Зеленський

"Але цього замало - усі це мають усвідомлювати. Харкову потрібно достатньо систем ППО. Сумщині потрібна ППО. Чернігівщині та всім іншим нашим регіонам, які потерпають від російського терору", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що ці захисні системи є в партнерів, і їм треба зрозуміти, що ППО має захищати життя.