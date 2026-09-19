Защита Земли 24/7: ESA обнаружила 99% самых опасных астероидов

На каких астероидах сосредоточен самый фокус?

Основные усилия астрономов сейчас направлены на поиск и изучение средних по размерам астероидов. Хотя они не способны уничтожить целую планету, их падение в густонаселенных районах может привести к катастрофическим последствиям.

Проблема оценки размера. Сложность состоит в том, что размер астероида подчас оценивают по его яркости. Темные крупные объекты могут казаться крошечными, в то время как малые, но высокоотражающие – гораздо больше.

Глобальная сеть. Для точного определения позиции тела важны наблюдения из разных ареалов Земли. Примечательно, что в этой сфере ученые сотрудничают независимо от геополитических разногласий между странами.

Изменение орбиты. Вовремя обнаруженный объект можно отклонить с помощью относительно небольшого кинетического удара, подобного миссии NASA DART в 2022 году.

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Точное моделирование орбит и мгновенное оповещение

После сбора оптических данных математики проектируют 3D-орбиту объекта в Солнечной системе.

Что пригодится?

Система Aegis. С помощью специального софта Aegis моделируется "облако возможных орбит" и вычисляется вероятность пересечения с орбитой Земли на десятилетие вперед.

Система Meerkat. Для объектов, приближающихся к атмосфере буквально через несколько часов, действует оперативная система быстрого реагирования. Большинство из них безопасно сгорают в верхних слоях атмосферы.

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Курьезы

Работа в сфере планетарной защиты требует гибкости, ведь экстренные события случаются в любое время и не принимают во внимание график.

Рождественский астероид (декабрь 2024). Во время официальной рождественской вечеринки NEOCC получила оперативный сигнал от системы Meerkat.

Благодаря совместной работе астрономы быстро уточнили место падения небольшого астероида вблизи Ленска (РФ) и наблюдали его безопасное падение в прямом эфире через вебкамеру.

Инцидент с зондом JUICE (лето 2024). Автоматические системы обнаружили крупный объект (более 50 метров) с вероятностью столкновения до 10 процентов всего за 40 дней.

После срочной проверки выяснилось, что системой оповещения был зафиксирован собственный космический аппарат ESA - JUICE, который совершал плановый гравитационный маневр на Земле.

Астероид 2024 года YR4. Опасное небесное тело долгое время держало в напряжении СМИ и общество, поскольку вероятность столкновения оценивалась как 1 до 32. Однако дополнительные измерения NEOCC позволили окончательно опровергнуть угрозу, снизив вероятность падения до одного процента.