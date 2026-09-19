Захист Землі 24/7: ESA виявила 99% найнебезпечніших астероїдів

На яких астероїдах зосереджений найбільший фокус?

Основні зусилля астрономів зараз спрямовані на пошук і вивчення середніх за розмірами астероїдів. Хоча вони не здатні знищити цілу планету, їхнє падіння у густонаселених районах може призвести до катастрофічних наслідків.

Проблема оцінки розміру. Складність полягає в тому, що розмір астероїда часом оцінюють за його яскравістю. Темні великі об'єкти можуть здаватися крихітними, тоді як малі, але високовідбивні - значно більшими.

Глобальна мережа. Для точного визначення позиції тіла важливі спостереження з різних ареалів Землі. Примітно, що у цій сфері науковці співпрацюють незалежно від геополітичних розбіжностей між країнами.

Зміна орбіти. Вчасно виявлений об'єкт можна відхилити за допомогою відносно невеликого кінетичного удару, подібного до місії NASA DART у 2022 році.

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Точне моделювання орбіт та миттєве сповіщення

Після збору оптичних даних математики проєктують 3D-орбіту об'єкта в Сонячній системі.

Що стає у нагоді?

Система Aegis. За допомогою спеціального софту Aegis моделюється "хмара можливих орбіт" і обчислюється ймовірність перетину з орбітою Землі на десятиліття наперед.

Система Meerkat. Для об'єктів, які наближаються до атмосфери буквально за кілька годин, діє оперативна система швидкого реагування. Більшість із них безпечно згоряє у верхніх шарах атмосфери.

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Курйози

Робота у сфері планетарного захисту вимагає гнучкості, адже екстрені події трапляються в будь-який час і не зважають на графік.

Різдвяний астероїд (грудень 2024 року). Під час офіційної різдвяної вечірки команда NEOCC отримала оперативний сигнал від системи Meerkat.

Завдяки спільній роботі астрономи швидко уточнили місце падіння невеликого астероїда поблизу Ленська (РФ) і спостерігали за його безпечним падінням у прямому ефірі через вебкамеру.

Інцидент із зондом JUICE (літо 2024 року). Автоматичні системи виявили великий об'єкт (понад 50 метрів) з імовірністю зіткнення до 10 відсотків лише за 40 днів.

Після термінової перевірки з'ясувалося, що системою сповіщення був зафіксований власний космічний апарат ESA - JUICE, який саме здійснював плановий гравітаційний маневр біля Землі.

Астероїд 2024 YR4. Небезпечне небесне тіло тривалий час тримало в напрузі ЗМІ та суспільство, оскільки ймовірність зіткнення оцінювалася як 1 до 32. Проте додаткові виміри NEOCC дозволили остаточно спростувати загрозу, знизивши ймовірність падіння до одного відсотка.