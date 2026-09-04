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9,7 млрд км от Земли: NASA может приостановить историческую миссию New Horizons

19:12 04.09.2026 Пт
3 мин
Один из самых больших прорывов в истории человечества может не произойти из-за нехватки средств
aimg Ольга Завада
9,7 млрд км от Земли: NASA может приостановить историческую миссию New Horizons NASA экономит на зонде New Horizons (фото: NASA)
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Историческая миссия NASA New Horizons оказалась под угрозой: зонд может войти в межзвездное пространство с выключенными научными приборами. Это означает, что человечество рискует упустить уникальную возможность исследовать неизвестный регион космоса именно в момент исторического прорыва.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Gizmodo.

Конфликт у NASA

Сообщается, что команда миссии New Horizons вынуждена выключить два детектора частиц уже в следующем месяце.

Причина - подразделение гелиофизики NASA заблокировало ежегодное финансирование в размере 2 миллионов долларов на 2025 и 2026 годы.

Основные детали финансового и технического кризиса:

Основное оперативное финансирование в размере 10 млн. долларов в год продолжает поступать от подразделения планетологии NASA.

Причины задержки дополнительных 2 млн долларов со стороны подразделения гелиофизики пока не разглашаются.

Сама станция находится в отличном техническом состоянии и имеет достаточно ресурсов для работы до 2050 года.

Руководитель NASA Джаред Айзекман уже заявил, что агентство изучает этот вопрос и заинтересовано в получении научных результатов от уже инвестированного проекта.

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Какие инструменты под угрозой и почему они критически важны?

Под угрозой отключения оказались два прибора:

  • SWAP, измеряющий частицы низкой энергии и плазму солнечного ветра,
  • PEPSSI, фиксирующий ионы и электроны высокой энергии.

Эти детекторы имеют решающее значение для исследования границ гелиосферы - гигантского защитного пузыря из солнечного ветра, берегущего Солнечную систему от галактической радиации.

Ожидается, что между 2029 и 2040 годами New Horizons пересечет границу этой зоны (граничную ударную волну).

Ученые отмечают: поскольку New Horizons остается единственным действующим аппаратом во внешней гелиосфере, отключение его приборов лишит человечество уникальных данных о физике границ Солнечной системы.

Что известно о миссии?

NASA New Horizons - это историческая межпланетная миссия, запущенная 19 января 2006 года для исследования самых отдаленных уголков Солнечной системы .

Главной целью космического аппарата было изучение системы Плутона и объектов таинственного пояса Койпера, расположенного в окрестностях нашей планетарной системы.

В июле 2015 года зонд совершил первый в истории человечества близкий пролет мимо Плутона, прислав на Землю уникальные высококачественные снимки и кардинально изменив представления ученых об этом ледяном мире.

Уникальность этой миссии состоит в том, что New Horizons стал первым и единственным аппаратом, детально исследовавшим карликовую планету Плутон и ее спутники, обнаружив там гигантские ледяные горы и азотные ледники.

Кроме того, в январе 2019 года зонд совершил пролет мимо астероида Аррокота, что сделало его самым отдаленным космическим объектом, когда-либо посещавшим аппарат, созданный людьми.

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