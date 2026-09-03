Место зарождения жизни под вопросом: популярная теория оказалась ошибочной
Геохимик Бенджамин Тутоло из Университета Калгари опроверг популярную гипотезу о том, что жизнь на Земле зародилась в глубоководных гидротермальных источниках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на исследование, опубликованное в профессиональном научном вестнике PNAS.
Почему популярная теория оказалась ошибочной?
В течение многих лет гипотеза о возникновении живых организмов у океанических источников считалась фундаментальной.
Ученые предполагали, что глубоководные вентили, выделяющие тепло, водород и щелочные жидкости, создали идеальную среду для первоначального метаболизма.
Даже открытие гидротермального поля "Потерянный город" в Атлантическом океане в 2000 году с его высокими карбонатными дымоходами долгое время считалось подтверждением этой идеи.
Однако Бенджамин Тутоло отмечает, что концепция базируется на устаревших и ложных предположениях о химических условиях, царивших на нашей планете почти 4 миллиарда лет назад.
Фундаментальные проблемы океанической гипотезы
Ученые долгое время считали сульфидные минералы главными катализаторами первичного метаболизма, однако щелочные источники, близлежащие породы и древний океан фактически не содержали серы.
Необходимые для химических реакций мощные протонные градиенты между щелочной жидкостью и кислым океаном в реальности не могли существовать.
Высокие показатели щелочности получали только тогда, когда образцы жидкости поднимали на поверхность и охлаждали, тогда как при колоссальном давлении и высоких температурах на дне океана эти жидкости имели значительно более низкую щелочность.
Где на самом деле зародилась жизнь?
Вместо глубоководных вентилей геохимик предлагает обратить внимание на поверхностные водоемы. Исследования показывают, что именно в испарительных бассейнах и озерах есть все необходимые химические условия для синтеза ключевых компонентов живых клеток - РНК, белков и липидов.
Новый взгляд ученого перечеркивает предыдущие представления и заставляет ученых пересмотреть подходы к поиску внеземной жизни.
По словам Тутоло, поиск следов биологической активности у гидротермальных источников на Марсе или ледяных спутниках Юпитера и Сатурна может оказаться бесполезным.
Несмотря на это, шансы обрести инопланетную жизнь все еще остаются, ведь испарительные озера теоретически могут формироваться на поверхностях других планет и спутников во Вселенной.