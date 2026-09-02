77 тысяч лет в космосе: физики хотят отправить зонд к Альфе Центавра

Британский физик Филипп Джонстон представил проект Fermi Explorer - межзвездной миссии стоимостью 15 миллионов долларов, которая должна отправить зонд в систему Альфа Центавра. Ее цель - проверить одну из ключевых гипотез парадокса Ферми и приблизить поиск внеземной жизни.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Ars Technica .

Доступная технология и ШИ-расчеты

Вместо разработки дорогих концептов вроде лазерных парусов или запросов в NASA на миллиардные бюджеты, команда Fermi Explorer задалась целью создать максимально простой и дешевый аппарат на базе имеющихся технологий.

Общая смета проекта составляет 15 миллионов долларов, а запуск запланирован уже на 2029 год.

Компактный зонд будет иметь полезную нагрузку массой всего 1 кг, бак с ксеноном и солнечные батареи для работы солнечно-электрического двигателя.

Ключевые проблемы

Затухание солнечного света: по орбите Юпитера солнечно-электрический двигатель теряет эффективность из-за нехватки излучения.

Решить проблему помогла ИИ-компания Physical Superintelligence. Алгоритм сформировал 81-страничный отчет по новой траектории полета.

Маневр у Солнца: после вывода на низкую околоземную орбиту аппарат выполнит серию сближений с Солнцем, сократив расстояние до 0,42 астрономических единиц.

Эффект Оберта: используя высокий солнечный поток и эффект Оберта в перигелии, зонд разгонится до 25 км/с и покинет солнечную систему примерно через 12 лет после старта.

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Путешествие продолжительностью в 77 тысяч лет

По прогнозам, аппарат достанется системе Альфа Центавра ориентировочно за 77 000 лет. При этом прямая связь с зондом будет содержаться только в течение первых 18 месяцев.

В дальнейшем наземные телескопы смогут отслеживать его путь с помощью световозвращателей примерно к орбите Юпитера, после чего корабль войдет в баллистический режим.

Главная цель миссии - наглядно доказать, что межзвездный перелет возможен и не требует колоссальных ресурсов всей цивилизации .

"Если человечество способно построить такой аппарат, это опровергает представление о том, что живые виды не желают или не могут отправлять корабли в соседние звезды", - отмечают ученые.

Создатели проекта надеются, что этот шаг заставит людей задуматься об ответственности за сохранение нашей цивилизации перед угрозой "Большого фильтра" - от ядерных угроз до неконтролируемого развития искусственного интеллекта.