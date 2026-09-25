Защита от посторонних глаз и чип-монстр: Xiaomi представила линейку флагманов Pro 18

Защита конфиденциальности

Главной технологической особенностью смартфонов серии Xiaomi Pro 18 стали приватные экраны, разработанные по аналогии с технологией, которую Samsung использует в Galaxy S26 Ultra.

Цель - усложнить просмотр содержимого под острыми углами обзора.

Как это работает?

Защита отдельных приложений: при активации режима для конкретного сервиса (например, банковских программ) скрывается не только сам интерфейс, но и уведомления, режимы разделенного экрана и всплывающие окна.

Автоматическое обнаружение слежения: передняя камера способна фиксировать посторонние взгляды из-за плеча пользователя и предлагать автоматическое включение защиты.

Географические и физические триггеры: режим можно настроить на автоматическое включение в зависимости от локации или быстро активировать вручную с помощью боковой кнопки.

Дисплеи, дополнительный экран и камера

Основные экраны новых моделей построены на базе LTPO AMOLED-панелей с разрешением 2K, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 4000 нит.

Диагональ дисплея Xiaomi 18 Pro составляет 6,4 дюйма, а 18 Pro Max - 6,9 дюйма.

Дополнительные аппаратные решения

Задний интерактивный дисплей: две модели сохранили дополнительный экран на задней панели. Он отображает уведомления и поддерживает создание мини-приложений через голосового ассистента Xiao AI.

Тройной блок камер: устройство оснащено одинаковой системой фотомодулей, содержащей основной объектив на 200 мегапикселей (23 мм), телефотообъектив на 200 мегапикселей (75 мм) и ультраширокоугольный модуль на 50 мегапикселей.

Автономность, производительность и цены

Модели Pro 18 работают на новой номенклатуре чипов Snapdragon 8 Elite Gen 6 от Qualcomm, причем версия 18 Pro Max использует улучшенную вариацию этого процессора.

Основные технические показатели и комплектация

Аккумуляторы и зарядка: Xiaomi 18 Pro получил батарею на 7000 мАч, а 18 Pro Max - на 8500 мАч.

Оба смартфона поддерживают проводную зарядку мощностью 100 Вт, беспроводную на 50 Вт и обратную зарядку на 27 Вт .

Память: базовые модификации оснащаются 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти.

Цвета и дизайн: устройства доступны в черном, белом, розовом и синем цветах, а также в специальном красном исполнении с прозрачными элементами корпуса.

Цены: стоимость Xiaomi 18 Pro начинается от 894 долларов, а Xiaomi 18 Pro Max - 1043 долларов.

Релиз устройств изначально состоится на рынке Китая, а глобальный запуск серии Xiaomi Pro 18 намечен до конца 2026 года.