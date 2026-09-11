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Глобальная HyperOS 4 чревата потерей данных: Xiaomi обновляет первые 7 моделей смартфонов

12:08 11.09.2026 Пт
2 мин
Какие гаджеты получат апдейт первыми?
aimg Ольга Завада
Глобальная HyperOS 4 чревата потерей данных: Xiaomi обновляет первые 7 моделей смартфонов Xiaomi разворачивает бета-тест на базе Android 17 (фото: Unsplash)
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Xiaomi открыла глобальное бета-тестирование HyperOS 4 - первыми новую систему смогут опробовать владельцы семи моделей смартфонов. Часть устройств уже получают тестовую версию на базе Android 17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.

Список устройств и график выхода прошивки

В первую волну глобальной бета-программы включили семь устройств компании:

  • Xiaomi 17;
  • Xiaomi 17 Ultra;
  • Leica Leitzphone управляется Xiaomi;
  • Xiaomi 17T;
  • Xiaomi 17T Pro;
  • Xiaomi 15 Ultra;
  • Xiaomi 15.

Первые три смартфона из списка уже имеют право получить бета-версию обновления Android 17.

Остальные четыре модели начнут получать тестовую прошивку HyperOS 4 с 17 сентября.

В Xiaomi отмечают, что это только начальный список и перечень поддерживаемых устройств скоро расширится.

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Ключевые нововведения HyperOS 4

Помимо перехода на новую версию Android, обновление HyperOS 4 приносит целый ряд визуальных и функциональных улучшений.

Каких именно?

Новый дизайн: обновленный визуальный стиль Soft Light Glass.

Персонализация: расширенные возможности настройки главного экрана;

Быстродействие : ускоренная загрузка приложений и расширенные функции на основе искусственного интеллекта.

Обновление камеры : улучшенный алгоритм обработки HDR, обеспечивающий более быструю работу и повышенную чувствительность приложения "Камера".

Мультимедиа: оптимизированное воспроизведение видео и повышение плавности работы системы.

Как присоединиться к тестированию: важная деталь

Владельцы совместимых устройств могут подать заявку на участие в бета-тестировании через официальное приложение Xiaomi Community.

В то же время, в компании предупреждают: после установки бета-версии HyperOS 4 из-за обновления по воздуху (OTA) вернуться к предыдущей стабильной версии системы путем обычного отката будет невозможно.

Для возврата понадобится полная очистка памяти и прошивка "чистого" ROM через загрузчик (bootloader) смартфона.

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