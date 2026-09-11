Глобальная HyperOS 4 чревата потерей данных: Xiaomi обновляет первые 7 моделей смартфонов
Xiaomi открыла глобальное бета-тестирование HyperOS 4 - первыми новую систему смогут опробовать владельцы семи моделей смартфонов. Часть устройств уже получают тестовую версию на базе Android 17.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi.
Список устройств и график выхода прошивки
В первую волну глобальной бета-программы включили семь устройств компании:
- Xiaomi 17;
- Xiaomi 17 Ultra;
- Leica Leitzphone управляется Xiaomi;
- Xiaomi 17T;
- Xiaomi 17T Pro;
- Xiaomi 15 Ultra;
- Xiaomi 15.
Первые три смартфона из списка уже имеют право получить бета-версию обновления Android 17.
Остальные четыре модели начнут получать тестовую прошивку HyperOS 4 с 17 сентября.
В Xiaomi отмечают, что это только начальный список и перечень поддерживаемых устройств скоро расширится.
Xiaomi HyperOS 4 Global Beta Test is OPEN!— Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2026
Ready to be one of the first to experience what's next?
Check your eligibility and join now! Learn more: https://t.co/YOKVM8PeJO #XiaomiHyperOS4Beta #Xiaomi pic.twitter.com/5UiDjDcyhV
Ключевые нововведения HyperOS 4
Помимо перехода на новую версию Android, обновление HyperOS 4 приносит целый ряд визуальных и функциональных улучшений.
Каких именно?
Новый дизайн: обновленный визуальный стиль Soft Light Glass.
Персонализация: расширенные возможности настройки главного экрана;
Быстродействие : ускоренная загрузка приложений и расширенные функции на основе искусственного интеллекта.
Обновление камеры : улучшенный алгоритм обработки HDR, обеспечивающий более быструю работу и повышенную чувствительность приложения "Камера".
Мультимедиа: оптимизированное воспроизведение видео и повышение плавности работы системы.
Как присоединиться к тестированию: важная деталь
Владельцы совместимых устройств могут подать заявку на участие в бета-тестировании через официальное приложение Xiaomi Community.
В то же время, в компании предупреждают: после установки бета-версии HyperOS 4 из-за обновления по воздуху (OTA) вернуться к предыдущей стабильной версии системы путем обычного отката будет невозможно.
Для возврата понадобится полная очистка памяти и прошивка "чистого" ROM через загрузчик (bootloader) смартфона.