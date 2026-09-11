Глобальная HyperOS 4 чревата потерей данных: Xiaomi обновляет первые 7 моделей смартфонов

Xiaomi открыла глобальное бета-тестирование HyperOS 4 - первыми новую систему смогут опробовать владельцы семи моделей смартфонов. Часть устройств уже получают тестовую версию на базе Android 17.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Xiaomi .

Список устройств и график выхода прошивки

В первую волну глобальной бета-программы включили семь устройств компании:

Xiaomi 17;

Xiaomi 17 Ultra;

Leica Leitzphone управляется Xiaomi;

Xiaomi 17T;

Xiaomi 17T Pro;

Xiaomi 15 Ultra;

Xiaomi 15.

Первые три смартфона из списка уже имеют право получить бета-версию обновления Android 17.

Остальные четыре модели начнут получать тестовую прошивку HyperOS 4 с 17 сентября.

В Xiaomi отмечают, что это только начальный список и перечень поддерживаемых устройств скоро расширится.

Xiaomi HyperOS 4 Global Beta Test is OPEN!

Ready to be one of the first to experience what's next?

Check your eligibility and join now! Learn more: https://t.co/YOKVM8PeJO #XiaomiHyperOS4Beta #Xiaomi pic.twitter.com/5UiDjDcyhV — Xiaomi HyperOS (@XiaomiHyperOS_) September 10, 2026

Читайте больше: Xiaomi повторяет фишку Samsung: подсматривать в смартфон станет труднее

Ключевые нововведения HyperOS 4

Помимо перехода на новую версию Android, обновление HyperOS 4 приносит целый ряд визуальных и функциональных улучшений.

Каких именно?

Новый дизайн: обновленный визуальный стиль Soft Light Glass.

Персонализация: расширенные возможности настройки главного экрана;

Быстродействие : ускоренная загрузка приложений и расширенные функции на основе искусственного интеллекта.

Обновление камеры : улучшенный алгоритм обработки HDR, обеспечивающий более быструю работу и повышенную чувствительность приложения "Камера".

Мультимедиа: оптимизированное воспроизведение видео и повышение плавности работы системы.

Как присоединиться к тестированию: важная деталь

Владельцы совместимых устройств могут подать заявку на участие в бета-тестировании через официальное приложение Xiaomi Community.

В то же время, в компании предупреждают: после установки бета-версии HyperOS 4 из-за обновления по воздуху (OTA) вернуться к предыдущей стабильной версии системы путем обычного отката будет невозможно.

Для возврата понадобится полная очистка памяти и прошивка "чистого" ROM через загрузчик (bootloader) смартфона.