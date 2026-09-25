Захист від сторонніх очей та чип-монстр: Xiaomi представила лінійку флагманів Pro 18

Захист приватності

Головною технологічною особливістю смартфонів серії Xiaomi Pro 18 стали приватні екрани, розроблені за аналогією з технологією, яку Samsung використовує в Galaxy S26 Ultra.

Мета - ускладнити перегляд вмісту під гострими кутами огляду.

Як це працює?

Захист окремих застосунків: під час активації режиму для конкретного сервісу (наприклад, банківських програм) приховується не лише сам інтерфейс, а й сповіщення, режими розділеного екрана та спливаючі вікна.

Автоматичне виявлення стеження: фронтальна камера здатна фіксувати сторонні погляди з-за плеча користувача та пропонувати автоматичне увімкнення захисту.

Географічні та фізичні тригери: режим можна налаштувати на автоматичне вмикання залежно від локації або швидко активувати вручну за допомогою бокової кнопки.

Дисплеї, додатковий екран та камера

Основні екрани нових моделей побудовані на базі LTPO AMOLED-панелей із роздільною здатністю 2K, адаптивною частотою оновлення від 1 до 120 Гц та піковою яскравістю 4000 ніт.

Діагональ дисплея Xiaomi 18 Pro становить 6,4 дюйма, а 18 Pro Max - 6,9 дюйма.

Додаткові апаратні рішення

Задній інтерактивний дисплей: обидві моделі зберегли додатковий екран на задній панелі. Він відображає сповіщення та підтримує створення мінізастосунків через голосового асистента Xiao AI.

Потрійний блок камер: пристрої оснащено однаковою системою фотомодулів, що містить основний об'єктив на 200 мегапікселів (23 мм), телефотооб'єктив на 200 мегапікселів (75 мм) та ультраширококутний модуль на 50 мегапікселів.

Автономність, продуктивність та ціни

Моделі Pro 18 працюють на новітній номенклатурі чипів Snapdragon 8 Elite Gen 6 від Qualcomm, причому версія 18 Pro Max використовує покращену варіацію цього процесора.

Основні технічні показники та комплектація

Акумулятори та зарядка: Xiaomi 18 Pro отримав батарею на 7000 мА·год, а 18 Pro Max - на 8500 мА·год.

Обидва смартфони підтримують дротову зарядку потужністю 100 Вт, бездротову на 50 Вт та зворотну бездротову зарядку на 27 Вт.

Пам'ять: базові модифікації оснащуються 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Кольори та дизайн: пристрої доступні у чорному, білому, рожевому та синьому кольорах, а також у спеціальному червоному виконанні з прозорими елементами корпусу.

Ціни: вартість Xiaomi 18 Pro починається від 894 доларів, а Xiaomi 18 Pro Max - 1043 доларів.

Реліз пристроїв спочатку відбудеться на ринку Китаю, а глобальний запуск серії Xiaomi Pro 18 заплановано до кінця 2026 року.