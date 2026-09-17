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Флагманские смартфоны резко взлетят в цене: новые процессоры оказались дорогими

17:32 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Флагманские смартфоны резко взлетят в цене: новые процессоры оказались дорогими За смартфоны придется платить больше (фото: Pexels)
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Новый чип Dimensity 9600 Pro от MediaTek может стоить до 220 долларов из-за перехода на 2-нанометровый техпроцесс.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на TaiSounds.

Флагманские процессоры нового поколения для смартфонов существенно удорожают.

Новый чипсет Dimensity 9600 Pro от MediaTek будет стоить до 220 долларов за единицу - это станет новым ценовым рекордом для компании.

Главной причиной роста стоимости является переход на передовой 2-нанометровый технологический процесс фабрики TSMC.

Для сравнения, предыдущий флагман Dimensity 9500 оценивался аналитиками в 180-200 долларов.

Официально MediaTek не разглашает прайс-листы, поскольку конечная цена зависит от объемов закупок и индивидуальных сделок с производителями смартфонов, однако тенденция к удорожанию очевидна для обозревателей техноринка.

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Сравнение цен с конкурентами и повышение эффективности

Несмотря на высокую стоимость, новинка от MediaTek может оказаться самым дешевым решением среди 2-нанометровых флагманских платформ.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro: по оценкам источников, будет стоить от 240 до 260 долларов за штуку.

Apple A20 Pro: ожидаемая цена также составит около 260 долларов.

Dimensity 9600 Pro: первые тесты показывают, что чип не продемонстрирует значительного скачка чистой производительности, однако обеспечит ощутимый прирост энергоэффективности.

Рост стоимости компонентов свыше отметки в 200 долларов создает дополнительное ценовое давление на ключевых игроков рынка - Apple, Samsung и других производителей.

Пока неизвестно, компенсируют ли компании эти расходы за свой счет, переведут ли подорожание на покупателей гаджетов.

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