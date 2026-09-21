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Роботы отправляются на войну: Китай испытывает боевых гуманоидов

19:11 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Ольга Завада
Роботы отправляются на войну: Китай испытывает боевых гуманоидов НОАК готовит гуманоидов к войне (фото: Unsplash)
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Китай готовит гуманоидных роботов к использованию в войне - военные уже изучают, как адаптировать их к современному бою.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тактика городского штурма и интеграция в боевые подразделения

Согласно документам оборонных институтов (в частности, Национального университета оборонных технологий NUDT), Китай уже моделирует сценарии боевых действий в городских условиях.

В таких операциях штурмовые команды могут состоять из комбинации пехоты и боевых роботов, которые будут совместно зачищать здания.

Благодаря своей анатомии - двум рукам и ногам - гуманоиды теоретически способны сочетать мобильность, лазание и манипуляции с предметами в ограниченных пространствах кораблей, туннелей или городских зданий.

Кроме того, разработки охватывают:

  • системное тестирование условий проникновения вражеских линий и картографирования местности;
  • сбор и маркировка данных о радарах, рельефе и работе сенсоров (в июне НОАК выделила на это значительные средства);
  • дистанционное управление (телеэлементарность) - например, робот Fuxi от государственного концерна Norinco может выполнять патрулирование и разведку под руководством человека-оператора, что частично снимает проблему полной автономии.
Читайте больше: Гуманоиды больше не считаются фантастикой: что показали на саммите роботов в Токио

Мировая гонка вооружений и этические оговорки

Китайский сектор робототехники обеспечивает около 95 процентов глобальных поставок гуманоидов, что дает армии мощную промышленную базу.

Параллельно подобные программы развивают и в США: в прошлом году американская армия запустила собственный конкурс на создание милитаризованных гуманоидных систем для разведки и безопасности, хотя американская индустрия уступает китайским производителям вроде Unitree.

В то же время эксперты и международные организации, в частности Международный комитет Красного Креста, отмечают серьезные этические вызовы.

Автономные или полуавтономные системы могут столкнуться с трудностями при распознавании гражданских лиц, признаков сдачи в плен или раненых.

Несмотря на это, китайские военные аналитики прогнозируют, что при снижении затрат и последующих технических прорывов в разработке ИИ гуманоидные машины впоследствии займут свое место на поле боя.

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