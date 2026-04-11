Защита неба в приоритете: Федоров раскрыл детали встречи с главой МО Норвегии с главой МО Норвегии

Приоритеты сотрудничества и ПВО

По словам министра, во время переговоров стороны определили главные направления работы - развитие систем ПВО, масштабирование оборонных инноваций и поддержку "чешской инициативы" по закупке боеприпасов.

Отдельное внимание уделили развитию "малого ПВО" с использованием дронов-перехватчиков.

По словам Федорова, март стал наиболее результативным месяцем по программе "Армия дронов.Бонус", что позволило повысить эффективность поражения целей и усилить давление на экономический потенциал РФ.

Обеспечение бригад дронами

Норвегия профинансирует проект базового обеспечения украинских подразделений беспилотными системами. Это решение должно гарантировать военным стабильное снабжение необходимого минимума техники ежемесячно.

"Это системное решение, которое предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и напрямую будет влиять на эффективность на фронте", - подчеркнул Михаил Федоров.

Министр также пригласил норвежского коллегу посетить Украину, чтобы продемонстрировать работу технологической составляющей армии в реальных боевых условиях.