UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Захист неба в пріоритеті: Федоров розкрив деталі зустрічі з главою МО Норвегії

17:50 11.04.2026 Сб
2 хв
Про що домовилися з Норвегією та чим це нам допоможе?
aimg Сергій Козачук
Фото: міністр оборони України Михайло Федоров (facebook.com/mykhailofedorov.com.ua)

Україна та Норвегія узгодили ключові пріоритети оборонної співпраці, зосередившись на посиленні протиповітряної оборони та системному забезпеченні фронту безпілотниками.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками зустрічі з міністром оборони Норвегії Торе Сандвіком, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Читайте також: У Міноборони назвали дату нового "Рамштайну": які пріоритети

Пріоритети співпраці та ППО

За словами міністра, під час переговорів сторони визначили головні напрямки роботи - розвиток систем ППО, масштабування оборонних інновацій та підтримку "чеської ініціативи" щодо закупівлі боєприпасів.

Окрему увагу приділили розбудові "малого ППО" з використанням дронів-перехоплювачів.

За словами Федорова, березень став найбільш результативним місяцем за програмою "Армія дронів.Бонус", що дозволило підвищити ефективність ураження цілей та посилити тиск на економічний потенціал РФ.

Забезпечення бригад дронами

Норвегія профінансує проєкт базового забезпечення українських підрозділів безпілотними системами. Це рішення має гарантувати військовим стабільне постачання необхідного мінімуму техніки щомісяця.

"Це системне рішення, яке надасть військовим гарантований мінімум дронів щомісяця і напряму впливатиме на ефективність на фронті", - наголосив Михайло Федоров.

Міністр також запросив норвезького колегу відвідати Україну, щоб продемонструвати роботу технологічної складової армії в реальних бойових умовах.

Очікування від "Рамштайну"

Нагадаємо, чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" заплановане на 15 квітня. Очікується, що головними темами зустрічі стануть подальше посилення української ППО та розвиток безпілотних систем.

Крім того, за результатами попередніх домовленостей із союзниками, Україна вже отримала німецьку партію ракет PAC-3 до систем протиповітряної оборони Patriot. Як зазначив президент Володимир Зеленський, ці ракети вже перебувають на українській землі та посилюють захист неба.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаНорвегіяППОМихайло ФедоровДрони