Защита будет, но не у всех: что ждет украинских мужчин в ЕС

Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако для некоторых мужчин могут ввести ограничения.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Коринна Улльрих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Радио Свобода ".

Сейчас в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможной адаптации правил для украинцев, которые будут искать убежища в будущем. В частности, рассматривается возможность введения ограничений для мужчин мобилизационного возраста, однако окончательных выводов по этому поводу еще нет.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что вероятные новые правила не затронут тех украинцев, которые уже получили статус временной защиты.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях", - пояснила Улльрих.

Таким образом, по данным Евростата, более 1,5 миллиона украинских мужчин-беженцев, которые уже находятся в странах ЕС, не потеряют свой статус.

Стоит отметить, по состоянию на сегодня механизмом временной защиты в Евросоюзе пользуются 4,33 миллиона переселенцев из Украины.

Наибольшее количество беженцев пока приняли Германия (28,7%), Польша (22,3%) и Чехия (9%). В то же время по соотношению количества украинцев к местному населению наибольшая нагрузка ложится на Чехию, Польшу, Словакию и Кипр.