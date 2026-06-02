ua en ru
Вт, 02 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Защита будет, но не у всех: что ждет украинских мужчин в ЕС

18:58 02.06.2026 Вт
2 мин
Потеряют ли статус те, кто уже выехал в Европу?
aimg Валерий Ульяненко
Защита будет, но не у всех: что ждет украинских мужчин в ЕС Фото: в ЕС хотят предоставлять защиту не всем мужчинам (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Евросоюз планирует продлить временную защиту для украинских беженцев после марта 2027 года. Однако для некоторых мужчин могут ввести ограничения.

Об этом заявила представительница Еврокомиссии Коринна Улльрих, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Читайте также: Польша поддерживает изменения по защите украинских мужчин в ЕС, - СМИ

Сейчас в Совете ЕС продолжаются дискуссии о возможной адаптации правил для украинцев, которые будут искать убежища в будущем. В частности, рассматривается возможность введения ограничений для мужчин мобилизационного возраста, однако окончательных выводов по этому поводу еще нет.

В то же время в Еврокомиссии отметили, что вероятные новые правила не затронут тех украинцев, которые уже получили статус временной защиты.

"Когда мы говорим о будущих прибытиях, то речь идет не о продлении статуса для тех, кто уже находится под защитой, а именно о новых заявителях", - пояснила Улльрих.

Таким образом, по данным Евростата, более 1,5 миллиона украинских мужчин-беженцев, которые уже находятся в странах ЕС, не потеряют свой статус.

Стоит отметить, по состоянию на сегодня механизмом временной защиты в Евросоюзе пользуются 4,33 миллиона переселенцев из Украины.

Наибольшее количество беженцев пока приняли Германия (28,7%), Польша (22,3%) и Чехия (9%). В то же время по соотношению количества украинцев к местному населению наибольшая нагрузка ложится на Чехию, Польшу, Словакию и Кипр.

Напомним, в Евросоюзе считают противоречивым то, что часть украинцев мобилизационного возраста после выезда получает временную защиту в европейских странах автоматически.

Отметим, впервые с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали положительную динамику пересечения границы украинцами. В частности, за первые четыре месяца этого года в страну въехало на 17 тысяч человек больше, чем выехало.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Еврокомиссия Евросоюз
Новости
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Обстрел Украины: уже более 100 раненых, среди жертв - спасатель, который ехал на вызов
Аналитика
Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Шанс на мир? Почему Россия буксует на фронте и действительно ли Путин готов к остановке войны