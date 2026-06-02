Польша поддерживает изменения по защите украинских мужчин в ЕС, - СМИ

Польша поддерживает пересмотр правил временной защиты украинских беженцев в Европейском союзе, в частности в отношении украинских мужчин призывного возраста. Варшава выступает за исключение части мужчин из системы временной защиты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию RMF24.

В Европейском союзе продолжаются обсуждения возможного изменения системы временной защиты, введенной для граждан Украины после начала полномасштабной войны в 2022 году.

Сообщается, что ключевым элементом дискуссии стали украинские мужчины призывного возраста, а Польша поддерживает корректировку действующих правил именно в их отношении.

Позиция Польши по украинским мужчинам

Варшава выступает за исключение украинских мужчин призывного возраста, которые не могут законно покинуть Украину, из системы временной защиты ЕС.

Польская сторона считает, что автоматическое предоставление такого статуса этой категории не должно сохраняться в нынешнем виде, поскольку оно создает особый режим по сравнению с другими миграционными группами.

При этом Польша не поддерживает предложения о разделении украинцев по региональному принципу.

В частности, речь идет о подходе, при котором украинские мужчины из "условно безопасных" областей лишались бы права на защиту.

В Варшаве считают такой вариант несправедливым, поскольку вся Украина остается под угрозой ракетных атак.

Обсуждение в ЕС и возможные изменения

Вопрос изменений системы временной защиты украинских беженцев, включая мужчин призывного возраста, вынесен на повестку министров внутренних дел стран ЕС.

Среди вариантов — постепенный переход от временного статуса к стандартным миграционным процедурам и национальным разрешениям на проживание.

Также обсуждается продление действующего механизма до 2028 года с корректировками. При этом подчеркивается, что система изначально создавалась как временная мера и требует адаптации к долгосрочной ситуации.

Украинские мужчины-беженцы и текущий статус

С 2022 года временная защита позволила более чем 4 миллионам граждан Украины, включая мужчин призывного возраста, легально находиться и работать в странах ЕС без стандартных процедур получения убежища. Действующий режим регулярно продлевается и остается в силе до марта следующего года.

В рамках переходных предложений рассматривается постепенный перевод украинцев, включая мужчин, на национальные виды разрешений на проживание, а также последующие добровольные механизмы возвращения после завершения войны.

Переходные модели и позиция ЕС

Польша уже внедрила собственную систему перехода, включая карты CUKR, которые позволяют украинским мужчинам и другим категориям беженцев переходить от временной защиты к стандартному трехлетнему виду на жительство.

По данным источников, спецпредставитель ЕС по украинским вопросам Илва Йоханссон положительно оценивает такие подходы, отмечая необходимость учета уязвимых категорий.

При этом она подчеркивает, что вопрос украинских мужчин призывного возраста требует отдельного регулирования и не предполагает сценариев принудительного возвращения.

Контекст ситуации с украинскими мужчинами в ЕС

В странах Европейского союза обсуждается возможное изменение режима временной защиты для украинцев после 2027 года. Речь идет о вариантах пересмотра правил, которые могут затронуть, в частности, мужчин призывного возраста. Среди обсуждаемых сценариев — ограничение доступа к защите для отдельных категорий новых заявителей.

Как следует из внутреннего документа Совета ЕС, оказавшегося в распоряжении Euractiv, рассматривается вариант продления действующего механизма, но с его частичным сужением.

В частности, речь идет о возможном исключении из системы мужчин призывного возраста, а также лиц, которые покинули Украину без законных оснований.

При этом подчеркивается, что любые потенциальные изменения будут применяться только к новым обращениям за защитой и не затронут уже получивших этот статус украинцев.