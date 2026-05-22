Украинцы стали чаще возвращаться домой в 2026 году: в ГМС назвали причины

Впервые с начала полномасштабной войны в Украине зафиксировали положительную динамику пересечения границы украинцами. За первые четыре месяца 2026 года в страну въехало на 17 тысяч человек больше, чем выехало.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Государственной миграционной службы Украины Натальи Науменко изданию "Главком" .

Больше возвращаются, чем выезжают

По словам Науменко, в январе-апреле 2026 года в Украину въехали 4,186 млн граждан, тогда как выехали - 4,169 млн.

"Пусть и не намного - на 17 тыс., но это первый период положительной динамики пересечений границы с начала полномасштабной агрессии", - отметила она.

В то же время руководительница ГМС подчеркнула, что эти цифры отражают именно количество пересечений границы, а не уникальных людей, ведь один человек может выезжать и возвращаться несколько раз.

Почему украинцы начали возвращаться

Среди причин изменения тенденции Науменко назвала:

стабилизацию ситуации с энергетикой;

истощение ресурсов части украинцев за рубежом;

программы возвращения, которые внедряют некоторые страны ЕС.

При этом она подчеркнула, что ожидать массового возвращения украинцев во время активных боевых действий пока не стоит.

"Ощутимый перелом произойдет не раньше послевоенного периода", - пояснила глава ГМС.

Украина стала лидером по миграционному приросту

Тем временем Business Insider опубликовал исследование, согласно которому Украина в 2025 году заняла первое место в мире по чистому миграционному приросту относительно численности населения.

По подсчетам журналистов на основе данных Всемирного банка и Фонда ООН в области народонаселения, за прошлый год в Украину вернулись около 1,7 млн человек. Это эквивалентно примерно 4,4% населения страны.

Основной причиной такого прироста авторы также называют возвращение части украинских беженцев, которые выехали в первые годы войны.

Отметим, что оценка населения Украины в 39 млн человек может базироваться на довоенных или общих статистических данных, включая временно оккупированные территории.