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Защита больше не работает: ChatGPT Astra прошла все 48 уровней CAPTCHA

12:09 08.09.2026 Вт
2 мин
Флагманская модель OpenAI доказала, что она - человек
aimg Ольга Завада
Защита больше не работает: ChatGPT Astra прошла все 48 уровней CAPTCHA GPT-6 Astra управляет ПК (фото: Unsplash)
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Модель GPT-6 Astra продемонстрировала опасную способность самостоятельно обходить защитные барьеры, предназначенные для отсеивания ботов. В ходе тестов ИИ успешно прошел все 48 уровней CAPTCHA, самостоятельно управляя компьютером и решая сложные задачи.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Eu36Kr.

Полная нейтрализация защитных систем CAPTCHA

Разработчик Шариф Шамим испытал GPT-6 Astra в игре "I Am Not a Robot" от Нила Агарвала, состоящей из 48 уровней CAPTCHA.

ИИ-модель успешно прошла все испытания, получив системный сертификат подтверждения человеческой идентичности Verified Human.

В ходе тестирования модель не просто распознавала изображения, но и управляла браузером с помощью функции Computer Use: кликала, перетаскивала объекты и адаптировалась к меняющимся правилам.

Нейросеть справилась с такими задачами, как

  • распознавание сгенерированных лиц на реальных фотографиях,
  • преднамеренный выбор неправильных ответов в уровнях с реверсивной логикой,
  • ритм-игра с необходимой точностью 85 процентов.
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Развитие функции Computer Use и ориентация на AGI

Высокая эффективность GPT-6 Astra обусловлена существенным прогрессом в прямом управлении компьютером.

В специализированном тесте OSWorld 2.0 модель набрала 72,6 процента (против 65,7 процента у предшественника GPT-5.6 Sol), сократив среднее время выполнения заданий на 47 процентов – до 40 минут.

Контекстное окно модели достигло 1,05 миллиона токенов, что позволяет удерживать начальные инструкции в течение длительного времени.

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Основные направления применения и показатели модели :

Взаимодействие со сложным ПО: ИИ способен самостоятельно работать в 3D-редакторе Blender, создавать графику в Canva и рисовать портреты в Apple Notes по образцу.

Оценка ARC-AGI 3: в тесте на определение правил игры без инструкций Astra достигла результата 99,9 процента, пройдя 96 процентов уровней с меньшим количеством шагов, чем человек.

Кибербезопасность: модель самостоятельно обнаружила две ранее неизвестные уязвимости "нулевого дня" (zero-day) и показала 100% результат в бенчмарке ExploitBench.

Разработчики убеждены: все эти достижения подтверждают приближение всеобщего искусственного интеллекта (AGI), однако создают серьезные вызовы для безопасности.

Отнесение модели к критической категории риска кибербезопасности и её способность обходить CAPTCHA делают классические методы защиты веб-ресурсов устаревшими.

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