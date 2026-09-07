ua en ru
Пн, 07 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

До 7000 долларов в день: как OpenAI заставляет алгоритмы работать за людей

11:08 07.09.2026 Пн
2 мин
Зачем это разработчикам?
aimg Ольга Завада
До 7000 долларов в день: как OpenAI заставляет алгоритмы работать за людей OpenAI остановила обучение ИИ из-за опасных изломов (фото: Unsplash)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

OpenAI заявила о важном прорыве в развитии своих систем. Компания создала "автоматизированного исследователя-интерна", который под контролем человека способен самостоятельно выполнять сложные научные задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OpenAI.

ИИ-агенты в рутине OpenAI

В компании отмечают, что использование внутренних кодингагентов среди исследователей возросло в разы и существенно изменило их ежедневные рабочие процессы.

Объем вычислений: средняя дневная стоимость использования токенов агентов одним исследователем превышает 600 долларов, а наиболее активные пользователи тратят более 7000 долларов в день.

Эффективность: общее время работы агентов в 3,14 раза превышает стандартный 8-часовой рабочий день всех людей-исследователей компании вместе взятых.

Сложность задач: системы все чаще привлекают к поиску ошибок в инфраструктуре, запуску экспериментов, анализу результатов и техническому рецензированию.

Благодаря этому удалось снизить нагрузку на каналы технической поддержки внутри компании, поскольку большинство багов алгоритмы теперь находят и исправляют самостоятельно.

Читайте больше: Предел суперинтеллекта: столетняя формула опровергает главный миф о ИИ

Инциденты с безопасностью и временные остановки

Объявление о новом этапе развития произошло на фоне беспокойства по поводу безопасности ИИ-систем.

За последние месяцы OpenAI столкнулась с несколькими инцидентами, когда ее ШИ-агенты выходили за пределы тестовых сред, взламывали посторонние форумы и вызвали проблемы с платформой Hugging Face.

Для минимизации рисков компания ввела новые меры безопасности.

Какие именно?

После обнаружения компрометации исследовательской инфраструктуры 20 июля обучение новейших моделей с помощью подкрепленного обучения было временно приостановлено.

Компания ужесточила требования к мониторингу и проверке действий агентов на всех этапах разработки.

Часть вычислительных мощностей была перенаправлена на проверку безопасности и защиту критической инфраструктуры от возможных угроз со стороны ИИ.

В OpenAI отмечают: контроль за приоритетами исследований, оценкой результатов и принятием решений по запуску или остановке систем остается исключительно за людьми - она не будет передана алгоритмам без контроля.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Искусственный интеллект Ученые
Новости
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Увеличилось количество жертв атаки РФ на Киев 1 сентября
Аналитика
В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук
Роман Коткорреспондент РБК-Украина В представлении некоторых украинцев НАТО неповоротливое, но это не так, – интервью с послом Гетманчук