Захист більше не працює: ChatGPT Astra пройшла усі 48 рівнів CAPTCHA

Модель GPT-6 Astra продемонструвала небезпечну здатність самостійно обходити захисні бар'єри, створені для відсіювання ботів. Під час тестів ШІ успішно пройшов усі 48 рівнів CAPTCHA, самостійно керуючи комп'ютером і розв'язуючи складні задачі.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Eu36Kr .

Повна нейтралізація захисних систем CAPTCHA

Розробник Шаріф Шамім випробував GPT-6 Astra у грі "I Am Not a Robot" від Ніла Агарвала, яка складається з 48 рівнів CAPTCHA.

ШІ-модель успішно пройшла всі випробування, отримавши системний сертифікат підтвердження людської ідентичності Verified Human.

Під час тестування модель не просто розпізнавала зображення, а керувала браузером через функцію Computer Use: клікала, перетягувала об'єкти та адаптувалася до змінних правил.

Нейромережа впоралася з такими завданнями, як

розпізнавання згенерованих облич на реальних фотографіях,

навмисний вибір неправильних відповідей у рівнях із реверсивною логікою,

ритм-гра з необхідною точністю 85 відсотків.

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Розвиток функції Computer Use та орієнтація на AGI

Висока ефективність GPT-6 Astra зумовлена суттєвим прогресом у прямому керуванні комп'ютером.

У спеціалізованому тесті OSWorld 2.0 модель набрала 72,6 відсотка (проти 65,7 відсотка у попередника GPT-5.6 Sol), скоротивши середній час виконання завдань на 47 відсотків - до 40 хвилин.

Контекстне вікно моделі досягло 1,05 мільйона токенів, що дозволяє утримувати початкові інструкції протягом тривалого часу.

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Основні напрямки застосування та показники моделі:

Взаємодія зі складним ПЗ: ШІ здатен самостійно працювати у 3D-редакторі Blender, створювати графіку у Canva та малювати портрети в Apple Notes за зразком.

Оцінка ARC-AGI 3: у тесті на визначення правил гри без інструкцій Astra досягла результату 99,9 відсотків, пройшовши 96 відсотків рівнів із меншою кількістю кроків, ніж людина.

Кібербезпека: модель самостійно виявила дві раніше невідомі вразливості "нульового дня" (zero-day) та показала 100 відсотків результат у бенчмарку ExploitBench.

Розробники переконані: усі ці досягнення підтверджують наближення загального штучного інтелекту (AGI), проте створюють серйозні виклики для безпеки.

Потрапляння моделі до критичної категорії ризику кібербезпеки та її здатність обходити CAPTCHA роблять класичні методи захисту вебресурсів застарілими.