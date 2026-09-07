Предел суперинтеллекта: столетняя формула опровергает главный миф о ИИ

Современный ИИ становится все более мощным, однако это не означает, что нейросеть когда-нибудь сможет решать любые задачи. Математические ограничения доказывают: создать действительно всемогущий цифровой разум невозможно.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на Futura .

Проблема остановки

Еще в мае 1936 года выдающийся британский математик Алан Тюринг опубликовал работу, обозначившую так называемую "проблему остановки" (halting problem).

Он математически доказал, что нет универсального алгоритма, который мог бы заранее определить, завершит ли произвольная программа свою работу, зависнет ли в бесконечном цикле.

Поскольку любой искусственный общий интеллект (AGI) по своей сути остается вычислительной системой, он подчиняется этим же законам:

ИИ не может заранее проанализировать произвольную задачу и гарантировать наличие решения без полного выполнения вычислений.

Процесс поиска ответа может длиться бесконечно долго, что делает определенные математические и логические задачи принципиально неразрешимыми для машин.

Это опровергает популярную концепцию "технологической сингулярности", которую продвигали футуристы вроде Рея Курцвейла, утверждая, что самообучение машин приведет к абсолютному решению любых проблем.

Почему автоматическая самопроверка ИИ невозможна?

Ограничения становятся еще более ощутимыми, когда речь идет о безопасности и точности алгоритмов. В 1951 году математик Генри Райс сформулировал теорему, которая доказывает: ни один универсальный алгоритм не может проверить семантические свойства другой программы.

Это создает фундаментальную проблему для разработчиков:

Невозможно создать ИИ, который полностью проверил бы другой ИИ и гарантировал его безопасное поведение при всех возможных условиях.

Никакие сверхбыстрые процессоры или гигантские массивы данных не способны преодолеть эти логические барьеры.

Современные нейросети остаются очень эффективными инструментами для анализа данных, генерации текстов или изображений.

Со всем тем, математическая реальность доказывает: увеличение вычислительной мощности создает более быстрые инструменты, но не всезнающий разум.