Защищал Украину до последнего. В Киеве попрощались с пилотом F-16 Максимом Устименко

Сегодня, 3 июля, в Киеве состоялось прощание с погибшим в результате российской агрессии пилотом F-16 Максимом Устименко.
Подробнее о том, как происходило прощание, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Прощание с павшим защитником Украины Максимом Устименко состоялось в Михайловском Златоверхом соборе столицы.
"Он мог катапультироваться, но отвел самолет от домов мирных граждан... Образец настоящего рыцаря, настоящего победоносного воина, который, спасая чужие жизни, не жалел собственной", - сказал священник во время церемонии прощания.
Провести в последний путь пилота истребителя F-16, летчика 1 класса, который погиб во время отражения вражеской атаки, пришли несколько десятков человек.
Среди них - родные, друзья, побратимы Устименко.
Сопровождал процессию почетный караул.
"Сегодня мы отдаем последний почет полковнику Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Ему навсегда останется 32. Это - прекрасный возраст, чтобы жить, любить, творить добро... Он оставил этот мир непобедимым. Нашим Героем", - отметил распорядитель от почетного караула.
После отпевания в храме состоялось траурное шествие к Майдану Независимости.
"Именно он 24 февраля 2022 года сбил первые две крылатые российские ракеты над Обуховом, которые летели на Киев. Затем сбивал цели над Киевом - является одним из когорты "Призраков Киева", - рассказали в одном из киевских пабликов.
Напомним, летчик F-16 Максим Устименко 1993 года рождения трагически погиб при отражении вражеской атаки в ночь на 29 июня 2025 года.
По информации Воздушных сил ВСУ, он применил весь комплекс бортового вооружения и сбил семь воздушных целей. К сожалению, во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту.
Устименко смог отвести самолет от населенного пункта, однако катапультироваться не успел.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, а также самоотверженное служение украинскому народу, президент Владимир Зеленский дал пилоту звание Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).
Несколько позже мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в честь защитника Украины будет названа одна из улиц города.
2 июля стало известно, что соответствующее решение одобрили на внеочередной сессии Харьковского городского совета.
При подготовке материала были использованы следующие источники: "Суспільне Новини", hromadske.ua, Telegram-канал "Новини.LIVE", страницы Insider Kyiv и "Вечірній Київ" в Facebook.
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