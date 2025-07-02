Отдали жизнь за Украину: в Харькове переименовали улицы в честь погибших пилотов

Фото: В Харькове улицы переименовали в честь Максима Устименко и Алексея Меся (Getty Images)

В Харькове две улицы переименовали в честь погибших пилотов Максима Устименко и Алексея Меся. Решение приняли на внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковский городской совет.