Захищав Україну до останнього. У Києві попрощались із пілотом F-16 Максимом Устименком

Як у Києві прощались із Героєм України Максимом Устименком

Прощання з полеглим захисником України Максимом Устименком відбулось у Михайлівському Золотоверхому соборі столиці.

"Він міг катапультуватися, але відвів літак від осель мирних громадян… Взірець справжнього лицаря, справжнього звитяжного воїна, котрий, рятуючи чужі життя, не шкодував власного", - сказав священник під час церемонії прощання.

Провести в останню путь пілота винищувача F-16, льотчика 1 класу, який загинув під час відбиття ворожої атаки, прийшли кілька десятків людей.

Серед них - рідні, друзі, побратими Устименка.

Супроводжувала процесію почесна варта.

"Сьогодні ми віддаємо останню шану полковнику Повітряних сил Збройних сил України. Йому назавжди залишиться 32. Це - чудовий вік, щоб жити, любити, творити добро... Він залишив цей світ непереможним. Нашим Героєм", - наголосив розпорядник від почесної варти.

Після відспівування у храмі відбулась траурна хода до майдану Незалежності.

"Саме він 24 лютого 2022 року збив перших дві крилатих російських ракети над Обуховом, які летіли на Київ. Потім збивав цілі над Києвом - є одним з когорти "Привидів Києва", - розповіли в одному з київських пабліків.