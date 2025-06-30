Погибли в небе за Украину: в Харькове две улицы назовут в честь героев

В Харькове две улицы будут названы в честь героев Украины - летчиков, которые погибли в небе, защищая родную землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию мэра города Игоря Терехова в Facebook.

Кого именно из летчиков решили почтить в Харькове

Согласно информации харьковского главы, две улицы города будут названы в честь Героев Украины:

Максима Устименко;

Алексея Меся.

"Оба погибли в небе, героически защищая нас с вами, наш покой и наши дома", - рассказал Терехов.

Он напомнил, что жизнь Устименко оборвалась в ночь на 29 июня 2025 года во время выполнения боевого задания.

Между тем Месь не вернулся из последнего боевого вылета 26 августа 2024 года.

"Оба были мастерами своего дела - летчиками высокого уровня и преданными побратимами", - отметил чиновник.

Он рассказал также, что оба защитника Украины начинали свой путь в Харькове:

сделали первые шаги в военном образовании;

учились;

формировались, как будущие офицеры.

"И поэтому их имена навсегда останутся в истории нашего города", - подчеркнул руководитель города.

В завершение он отметил, что детали о присвоении названий улицам будут сообщены позже.

Публикация Терехова (скриншот: facebook.com/ihor.terekhov)