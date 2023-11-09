Защищал Мариуполь. В России украинского морпеха приговорили к 19 годам тюрьмы
В Ростове-на-Дону суд приговорил украинского военнопленного Антона Чередника к 19 годам в колонии строгого режима. Он попал в плен весной 2022 года во время захвата оккупантами Мариуполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект Радио Свобода "Кавказ.Реалии".
Как отмечается, суд приговорил бывшего украинского военного на больший срок, чем предлагала прокуратура. Первоначально речь шла о 17 годах колонии.
Решение суда пока не вступило в силу, защита намерена его обжаловать.
В настоящее время Чередник остается в следственном изоляторе в Ростове-на-Дону, независимые адвокаты не имеют к нему доступа. Интересы украинского пленного представляет адвокат по назначению.
Как известно, Чередник служил в морской пехоте ВСУ и оказался в плену во время боев за Мариуполь весной 2022 года.
В России его обвинили в убийстве мирного жителя в Мариуполе и попытке захвата власти в самопровозглашенной "ДНР".
Суды над украинскими военнопленными
Напомним, в сентябре в Ростове-на-Дону устроили судилище над 24-мя защитниками Мариуполя из полка "Азов". Их хотят приговорить к пожизненному заключению за оборону Мариуполя.
Россияне инкриминируют бойцам так называемый "силовой захват власти" и "участие в террористической организации".
Пленные из "Азовстали"
Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысячи украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".
Впрочем, они получили приказ оставить прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторые из них уже удалось освободить. В частности, 5 украинских командиров по договоренностям находятся в Турции. Также часть украинских военнослужащих вернулась домой.
Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.
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