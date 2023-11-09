Захищав Маріуполь. У Росії українського морпіха засудили до 19 років тюрми

У Ростові-на-Дону суд засудив українського військовополоненого Антона Чередника до 19 років у колонії суворого режиму. Він потрапив у російський полон навесні 2022 року під час захоплення окупантами Маріуполя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект Радіо Свобода "Кавказ.Реалії" .

Як зазначається, суд засудив колишнього українського військового на більший термін, ніж пропонувала прокуратура. Спочатку йшлося про 17 років колонії.

Рішення суду поки що не набуло чинності, захист має намір його оскаржити.

Наразі Чередник залишається у слідчому ізоляторі в Ростові-на-Дону, незалежні адвокати не мають до нього доступу. Інтереси українського полоненого представляє адвокат за призначенням.

Як відомо, Чередник служив у морській піхоті ЗСУ та опинився у російському полоні під час боїв за Маріуполь навесні 2022 року.

У Росії його звинуватили у вбивстві мирного жителя в Маріуполі та спробі захоплення влади в самопроголошеній "ДНР".

Суди над українськими військовополоненими

Нагадаємо, у вересні у Ростові-на-Дону влаштували судилище над 24-ма захисниками Маріуполя з полку "Азов". Їх хочуть засудити до довічного ув’язнення за оборону Маріуполя.

Росіяни інкримінують бійцям так зване "силове захоплення влади" та "участь в терористичній організації".

Полонені з "Азовсталі"

Нагадаємо, що після героїчних боїв за Маріуполь у російському полоні минулого року опинились понад 2,5 тисячі українських військових, які до останнього тримали позиції із заводу "Азовсталь".

Втім, вони отримали наказ залишити припинити оборону. Після цього, коли бійці опинилися у полоні росіян, Україна займається визволенням наших захисників. Деякі з них вже вдалося звільнити. Зокрема, 5 українських командирів за домовленостями перебувають у Туреччині. Також частина українських військовослужбовців повернулася додому.

Варто зазначити, що росіяни раніше хотіли влаштувати судилище над полоненими захисниками "Азовсталі" в окупованому Маріуполі. Про це минулого літа повідомляло ГУР МО.