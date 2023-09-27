ua en ru
Ср, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ростове-на-Дону россияне устроили "суд" над 24 воинами "Азова"

Ростов-на-Дону, Россия, Среда 27 сентября 2023 14:21
UA EN RU
В Ростове-на-Дону россияне устроили "суд" над 24 воинами "Азова" Фото: в Ростове-на-Дону россияне устроили "суд" над 24 воинами "Азова" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В Ростове-на-Дону проходит судилище над 24 защитниками Мариуполя из полка "Азов" в среду, 27 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

По его словам, 24 героя-азовца пытаются приговорить к пожизненному заключению за оборону Мариуполя.

Россияне инкриминируют бойцам так называемый "силовой захват власти" и "участие в террористической организации".

"Еще раз. Гражданам Украины страна-оккупант инкриминирует захват власти в Украине. Если был какой-то больший цинизм до этого, то здесь окончательное дно. Это прямой и откровенный ответ путинского трусливого режима начать слушание в Гаагском международном уголовном суде, где сегодня опросили похищенных из Мариуля детей, которых удалось вернуть", - подчеркнул Андрющенко.

Пленные из "Азовстали"

Напомним, что после героических боев за Мариуполь в российском плену в прошлом году оказались более 2,5 тысячи украинских военных, которые до последнего держали позиции с завода "Азовсталь".

Впрочем, они получили приказ оставить прекратить оборону. После этого, когда бойцы оказались в плену у россиян, Украина занимается освобождением наших защитников. Некоторые из них уже удалось освободить. В частности, 5 украинских командиров по договоренностям находятся в Турции. Также часть украинских военнослужащих вернулась домой.

Следует отметить, что россияне раньше хотели устроить судилище над пленными защитниками "Азовстали" в оккупированном Мариуполе. Об этом прошлым летом сообщало ГУР МО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Азовці Суд Война России против Украины защитники Мариуполя
NEWS
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
Генерал Тарнавский анонсировал хорошие новости на Таврическом направлении
DAILY
Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Владимир Кудрицкий: У нас есть понимание, по каким объектам энергетики могут бить россияне