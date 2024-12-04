Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО, - министр

Министр прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Он подчеркнул, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый целый план безопасности Польши.

Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.

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При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.