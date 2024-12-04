Западные системы ПВО в Польше будут защищать только воздушное пространство НАТО, - министр

Западные системы ПВО, полученные Польшей, будут защищать воздушное пространство стран НАТО. В частности, они должны защитить логистический хаб, задействованный для поставок помощи Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша в эфире TVN24.
Министр прокомментировал размещение в Польше самолетов F-35 и зенитных систем NASAMS и Patriot. Их передадут Норвегия и Германия. Он подчеркнул, что другие союзники также будут поддерживать Польшу в течение года. По его словам, есть готовый целый план безопасности Польши.
Косиняк-Камыш добавил, что западные системы будут защищать воздушное пространство стран НАТО.
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При этом глава Минобороны назвал "драматической" ситуацию с авиаударами РФ по Украине.
Напомним, в ноябре США открыли новую базу противоракетной обороны на севере Польши. Россия уже успела пригрозить, что якобы база будет законной целью для ее армии.
Кроме того, союзники по НАТО решили перекинуть в Польшу больше средств противовоздушной обороны для защиты логистического хаба в Жешуве, через который идет военная помощь Украине.
Так, Норвегия передаст Польше истребители F-35 и зенитные комплексы NASAMS для защиты логистического центра. Германия предложила передислоцировать системы противовоздушной обороны Patriot в Польшу в начале 2025 года.
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