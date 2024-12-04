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Західні системи ППО у Польщі захищатимуть тільки повітряний простір НАТО, - міністр

Фото: міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Західні системи ППО, які отримає Польща, будуть захищати повітряний простір країн НАТО. Зокрема, вони повинні захистити логістичний хаб, задіяний для поставок допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша в ефірі TVN24.

Міністр прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина. Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО. 

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При цьому глава Міноборони назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами РФ по Україні.

 

Перекидання ППО в Польщу

Нагадаємо, у листопаді США відкрили нову базу протиракетної оборони на півночі Польщі. Росія вже встигла пригрозити, що нібито база буде законною ціллю длдя її армії.

Крім того, союзники по НАТО вирішили перекинути в Польщу більше засобів протиповітряної оборони для захисту логістичного хабу у Жешуві, через який йде військова допомога Україні.

Так, Норвегія передасть Польщі винищувачі F-35 і зенітні комплекси NASAMS для захисту логістичного центру. Німеччина запропонувала передислокувати системи протиповітряної оборони Patriot до Польщі на початку 2025 року.

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