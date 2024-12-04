Західні системи ППО у Польщі захищатимуть тільки повітряний простір НАТО, - міністр

Міністр прокоментував розміщення у Польщі літаків F-35 та зенітних систем NASAMS і Patriot. Їх передадуть Норвегія та Німеччина. Він наголосив, що інші союзники також будуть підтримувати Польщу протягом року. За його словами, є готовий цілий план безпеки Польщі.

Косіняк-Камиш додав, що західні системи будуть захищати повітряний простір країн НАТО.

"

При цьому глава Міноборони назвав "драматичною" ситуацію з авіаударами РФ по Україні.