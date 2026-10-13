В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий

В полиции показали последствия удара дрона по университету в Ровно, где пострадали 20 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.

В Ровенской ОВА заявили о попадании в корпус учебного заведения, а количество пострадавших росло.

Помещение испытало значительные разрушения. Также повреждены стоящие рядом автомобили, мобильное кафе и соседние здания.

Пока известно о 20 раненых. Двое из них находятся в реанимации.

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