В Ровно уже 20 раненых, есть "тяжелые": в полиции показали фото и видео последствий
В полиции показали последствия удара дрона по университету в Ровно, где пострадали 20 человек.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Национальную полицию Украины.
Сегодня, 13 октября, РФ атаковала учебное заведение в областном центре реактивным беспилотником.
Пока известно о 20 раненых. Двое из них находятся в реанимации.
Помещение испытало значительные разрушения. Также повреждены стоящие рядом автомобили, мобильное кафе и соседние здания.
Спасатели ликвидировали пожар. Место происшествия охраняют полицейские и нацгвардейцы.
Взрывотехники обследуют территорию, чтобы обнаружить опасные обломки.
Как сообщало РБК-Украина, утром 13 октября Россия ударила дроном по центру Ровно.
В Ровенской ОВА заявили о попадании в корпус учебного заведения, а количество пострадавших росло.
Также мы писали, что в ночь на 13 октября реактивные дроны ударили по селам и частным домам во Львовской области.
В селе Мурованое сгорел дом уролога Юрия Маголы, врача Больницы Святого Пантелеймона, а сам он выбрался из огня через окно.