Запад должен быть открытым к идее Макрона об отправке войск в Украину, - МИД Эстонии

Эстония и другие союзники должны быть открыты для обсуждения идеи, озвученной президентом Франции Эммануэлем Макроном, о возможности отправки войск НАТО в Украину.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Эстонии Кюллике Силласте-Эллинг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки" .

"Мы должны быть открыты к идеям. Вместо того чтобы все время сообщать о том, что мы не собираемся делать для помощи Украине, мы должны сообщать то, что, считаем, мы должны", - сказала Силласте-Эллинг.

В то же время она добавила, что в настоящее время не ведется никакая деятельность в направлении подготовки к отправке иностранных войск в Украину.

"Но для нас в любом случае все варианты "на столе". Мы открыты для рассмотрения разных вариантов", - отметила эстонская дипломатка.

По ее словам, возможно, речь пойдет не о "непосредственном бое с россиянами", но об обучении или определенных специальных задачах.

Силласте-Эллинг также отметила, что Украина на сегодняшний день является приоритетом для Эстонии.

"Что для нас приоритет - это все об Украине. Потому что победа Украины имеет прямое влияние на нашу безопасность. Украина ведет борьбу прямо сейчас в основном для нас, ради нашей безопасности, следовательно, мы делаем все возможное, чтобы помочь", - добавила она.