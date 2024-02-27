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Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал заявление

Вторник 27 февраля 2024 12:43
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Отправка войск НАТО в Украину: Столтенберг сделал заявление Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Северноатлантический альянс не планирует отправлять боевые войска в Украину на фоне сообщений о том, что некоторые западные страны рассматривают возможность ввода войск в страну.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Союзники по НАТО оказывают беспрецедентную поддержку Украине. Мы делаем это с 2014 года и активизировались после полномасштабного вторжения. Но планов по размещению боевых войск НАТО на территории Украины нет", - заявил он.

Идея отправки солдат НАТО в Украину

Накануне в Париже прошла встреча европейских лидеров по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона, на которой обсуждалась дальнейшая поддержка Украины.

После встречи Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине, но пока что консенсус по этому вопросу отсутствует.

Помимо этого премьер-министр Франции Габриэль Атталь не исключил возможности отправки военных в Украину.

Кроме того, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал не актуальным вопрос введения войск альянса в Украину.

Подробнее об инициативе по отправке войск НАТО в Украину - читайте в материале РБК-Украина.

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