В Кремле снова заговорили о преступлениях в Буче

Российские власти в очередной раз распространяют ложные утверждения о событиях в Буче, называя документированные факты массовых убийств и пыток "постановкой".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации в сети Telegram.

Российское руководство вновь отрицает массовые преступления, совершенные в Буче во время оккупации. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что трагедия якобы была "постановкой", ссылаясь на отсутствие "списков погибших", которые Россия требует от Украины.

Подобные заявления — не что иное, как манипуляция, направленная на смещение акцентов и подрыв доверия к доказательствам.

После освобождения Бучи, Ирпеня, Гостомеля, Изюма и части Херсонской области украинские и международные следователи зафиксировали многочисленные военные преступления России: массовые захоронения, казни мирных жителей, пытки и обстрелы жилых кварталов.

Эти данные подтверждены результатами судебно-медицинских экспертиз, свидетельствами очевидцев и материалами международных расследований.

Цель дезинформации — давление и подмена фактов

Отрицание фактов геноцида и насилия — часть информационной стратегии Кремля, направленной на избежание ответственности и давление на свидетелей.

Россия активно распространяет такие тезисы в медиапространстве, используя международные площадки, чтобы посеять сомнения и создать альтернативную версию событий.

Заявления о "фейках" в Буче совпали с проведением форума "Диалоги о фейках 3.0" под эгидой ЮНЕСКО, куда прибыла делегация иностранных журналистов.

Цель подобных высказываний — повлиять на восприятие аудитории, размыть доказательства преступлений, а также подготовить информационное прикрытие для возможных новых актов агрессии против Украины.