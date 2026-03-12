ua en ru
"Угрозы не существует": в США отреагировали на предупреждение ФБР об атаке Ирана

19:40 12.03.2026 Чт
2 мин
Действительно ли Калифорния в безопасности, если ФБР предупреждает об атаках иранских дронов?
aimg Сергей Козачук
"Угрозы не существует": в США отреагировали на предупреждение ФБР об атаке Ирана Фото: губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом (Getty Images)

Непосредственной угрозы для Калифорнии пока нет, несмотря на предупреждение ФБР о вероятных атаках иранских беспилотников на западное побережье США.

Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Читайте также: Иран может атаковать западное побережье США беспилотниками: какой штат под угрозой

Оценка рисков и готовность штата

Губернатор подчеркнул, что власти Калифорнии были проинформированы о возможных угрозах заранее.

По его словам, службы безопасности постоянно прорабатывают сценарии защиты от атак БПЛА.

"Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям", - подчеркнул Ньюсом, добавив, что вопросы защиты от дронов "всегда были на первом месте".

Спецслужбы ранее предупредили, что Тегеран может использовать судно у берегов США для запуска беспилотников в случае эскалации конфликта. Однако пока ФБР не имеет конкретных данных о целях или времени вероятной операции.

Позиция Белого дома

В Вашингтоне к разведывательным данным отнеслись сдержанно. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт назвала сообщение правоохранителей "наводкой", основанной на непроверенной информации.

"Никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было", - заявила Ливитт.

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ситуация находится под контролем соответствующих органов и сейчас продолжается расследование всех обстоятельств.

Обострение между США и Ираном

Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.

Кроме того, западные СМИ, в частности The New York Times, отмечали, что Дональд Трамп мог недооценить военные возможности Тегерана, что создает дополнительные риски для безопасности страны в условиях эскалации.

Ранее также сообщалось, что на фоне напряженности Иран мог заминировать Ормузский пролив, что угрожает мировым поставкам нефти и заставляет администрацию США искать срочные пути стабилизации ситуации в регионе.

