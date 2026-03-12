"Угрозы не существует": в США отреагировали на предупреждение ФБР об атаке Ирана
Непосредственной угрозы для Калифорнии пока нет, несмотря на предупреждение ФБР о вероятных атаках иранских беспилотников на западное побережье США.
Об этом заявил губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
Оценка рисков и готовность штата
Губернатор подчеркнул, что власти Калифорнии были проинформированы о возможных угрозах заранее.
По его словам, службы безопасности постоянно прорабатывают сценарии защиты от атак БПЛА.
"Нам была известна эта информация... Речь идет о готовности к худшим сценариям", - подчеркнул Ньюсом, добавив, что вопросы защиты от дронов "всегда были на первом месте".
Спецслужбы ранее предупредили, что Тегеран может использовать судно у берегов США для запуска беспилотников в случае эскалации конфликта. Однако пока ФБР не имеет конкретных данных о целях или времени вероятной операции.
Позиция Белого дома
В Вашингтоне к разведывательным данным отнеслись сдержанно. Пресс-секретарь Белого дома Каролина Ливитт назвала сообщение правоохранителей "наводкой", основанной на непроверенной информации.
"Никакой такой угрозы со стороны Ирана для нашей родины не существует, и никогда не было", - заявила Ливитт.
Президент США Дональд Трамп подтвердил, что ситуация находится под контролем соответствующих органов и сейчас продолжается расследование всех обстоятельств.
Обострение между США и Ираном
Напомним, недавно стало известно, что Иран может готовить атаку на западное побережье США в ответ на возможные удары Вашингтона по иранским объектам. Разведка предупреждала о вероятном использовании беспилотников с гражданских судов.
Кроме того, западные СМИ, в частности The New York Times, отмечали, что Дональд Трамп мог недооценить военные возможности Тегерана, что создает дополнительные риски для безопасности страны в условиях эскалации.
Ранее также сообщалось, что на фоне напряженности Иран мог заминировать Ормузский пролив, что угрожает мировым поставкам нефти и заставляет администрацию США искать срочные пути стабилизации ситуации в регионе.