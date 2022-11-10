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США и Япония начали масштабные военные учения

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Токио, Четверг 10 ноября 2022 10:08
США и Япония начали масштабные военные учения Фото: США и Япония начали масштабные военные учения (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

США и Япония сегодня, 10 ноября, начали масштабные военные учения на японских юго-западных островах и вокруг них. Целью которых является усиление оперативного потенциала в этих районах, учитывая активизацию военной деятельности Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

Как пишет издание, учения под названием Keen Sword будет продолжаться до 19 ноября.

По данным японского Минобороны, в них примут участие около 26 тысяч военнослужащих Сухопутных, Морских и Воздушных сил самообороны Японии и около 10 тысяч американских солдат, в том числе из Космических сил.

"Обучения, моделирующие защиту отдаленных островов, будут сосредоточены на острове Токуносима в юго-западной префектуре Кагосима, где будут размещены японские и американские вертолеты Osprey", - цитирует издание министерство.

Кроме того, четыре военных корабля и два самолета из Австралии, Канады и Великобритании также присоединятся к учениям, которые, как правило, проводятся раз в два года.

Вместе с тем. от Японии и США примут участие около 20 и 10 судов, и около 250 и 120 самолетов соответственно.

"Маневры направлены на повышение операционного потенциала военных. Учения также будут включать реагирование на баллистические ракеты, а также операции в новых областях защиты, таких как космос и киберпространство", - отметили в Минобороны Японии.

Напомним, ранее стало известно, что Япония создаст объединенное командование войсками из-за роста напряженности в регионе.

Также мы писали, что Япония модернизирует свои управляемые ракеты класса "земля-воздух" для перехвата гиперзвукового оружия, разрабатываемых Китаем и Россией.

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