Угроза для всей Европы: удары РФ угрожают ядерным инцидентом, - МИД

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

Россия целенаправленно атакует украинскую энергосистему, что заставляет АЭС работать в критических режимах и создает непосредственную угрозу масштабной ядерной аварии для всей Европы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его официальное заявление.

Риски для ядерных объектов

По словам Сибиги, в результате систематических обстрелов три действующие украинские атомные станции вынуждены снижать мощность, а в отдельных случаях происходит автоматическое отключение энергоблоков.

Ситуацию осложняют постоянные полеты российских дронов над площадками Ровенской и Хмельницкой АЭС.

По словам министра, ситуация остается контролируемой только благодаря мастерству персонала станций, однако Россия продолжает сознательно идти на обострение.

"Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерного инцидента - партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и действовать немедленно, чтобы остановить ядерных террористов в Москве", - подчеркнул министр.

Призыв к международному сообществу

Украина настаивает на усилении санкционного давления на "Росатом" и предоставлении дополнительных средств ПВО. Это необходимо для защиты энергетических узлов, от которых зависит стабильная работа АЭС.

"Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение России, которая подвергает прямой угрозе сотни миллионов европейцев", - подытожил министр.

 

Обстрел энергетики Украины 7 февраля

Напомним, что в ночь на 7 февраля российские оккупанты атаковали Украину более чем 400 дронами и около 40 ракетами различных типов. Основной целью врага была энергетическая инфраструктура - генерация электроэнергии и распределительные подстанции.

В ряде регионов зафиксированы разрушения, раненые люди и масштабные аварийные отключения электроснабжения. Больше всего пострадали западные области, в частности Хмельницкая, Черновицкая, Ивано-Франковская и Львовская.

По сообщению Минэнерго, российские войска осуществили массированную атаку на ключевые объекты энергетической инфраструктуры - магистральные подстанции, линии электропередач и тепловые электростанции. Украина обратилась за аварийной помощью к Польше.

Эксперты отмечают, что во время этой атаки россияне изменили тактику ударов по энергосистеме, пытаясь усложнить передачу электроэнергии из западных регионов на восток страны. В результате ночного обстрела все украинские атомные электростанции были вынуждены снизить мощность генерации.

