Угроза для всей Европы: удары РФ угрожают ядерным инцидентом, - МИД

Риски для ядерных объектов

По словам Сибиги, в результате систематических обстрелов три действующие украинские атомные станции вынуждены снижать мощность, а в отдельных случаях происходит автоматическое отключение энергоблоков.

Ситуацию осложняют постоянные полеты российских дронов над площадками Ровенской и Хмельницкой АЭС.

По словам министра, ситуация остается контролируемой только благодаря мастерству персонала станций, однако Россия продолжает сознательно идти на обострение.

"Российский террор ставит всю Европу под угрозу ядерного инцидента - партнеры и СМИ должны обратить на это внимание и действовать немедленно, чтобы остановить ядерных террористов в Москве", - подчеркнул министр.

Призыв к международному сообществу

Украина настаивает на усилении санкционного давления на "Росатом" и предоставлении дополнительных средств ПВО. Это необходимо для защиты энергетических узлов, от которых зависит стабильная работа АЭС.

"Мир должен обратить внимание на неприемлемое и безответственное поведение России, которая подвергает прямой угрозе сотни миллионов европейцев", - подытожил министр.