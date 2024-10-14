Угроза удара КНДР по Южной Корее: эксперт объяснил, зачем происходят провокации

Северная Корея может планировать провокации на границе с Южной Кореей. Это может происходить, чтобы взглянуть на реакцию Запада.

По мнению эксперта, происходящее на корейском полуострове продолжается уже десятилетиями. Он напомнил, что развертывание северокорейского войска на границе не самая большая провокация за очень долгое время. Особенно если принять во внимание период с 2022 года.

"То есть сейчас речь не идет о том, чтобы действительно полноценно начать какую-то войну или полноценно начать какой-то конфликт. На самом деле Северная Корея вместе со своими российскими союзниками и партнерами пытается увидеть, на каком моменте Запад будет реагировать. А также очень важно, и здесь мы оставили такой клифгенгер, на какой момент Китай начинает реагировать", – говорит Краев.

По его словам, режим Ким Чен Ина сейчас взял курс на определенное противостояние с КНР. В частности, Северная Корея хочет вырваться в несколько более независимые экономические воды, поэтому КНДР важно понять, кто, что и в какой момент будет делать в отношении их подобных провокаций.

Что касается возможного участия северокорейских войск в российско-украинской войне, то эксперт считает, что Северная Корея также испытывает пределы.

"То есть, опять же Китай постоянно повторяет, что он не заинтересован в расширении, как они называют ситуации". Они не заинтересованы в присоединении новых сторон. Они постоянно говорят, что их ключевой вопрос по формуле мира, никто не должен давать оружие, никто не должен давать войска. И здесь Северная Корея говорит, а мы даем оружие и дадим войска. То есть это также проверка границ разрешенного, но уже в рамках китайской внешней политики, а не исключительно с Западом", - подчеркнул он.

Войска КНДР в составе России

В начале лета Путин и Ким Чен Ын заключили соглашение о стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную поддержку в случае агрессии. Путин также пытался убедить Кима создать дипломатические представительства в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон выразил обеспокоенность, предостерегая, что северокорейские войска могут быть использованы как "пушечное мясо" в Украине.