Сколько КНДР может направить своих солдат в Украину: СМИ узнали, как это может произойти

Корейская Народно-Демократическая Республика, вероятно, может отправить своих военных в Украину. Они будут помогать военным русской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.

По данным издания, предположительно, Северная Корея направит свои регулярные войска в Украину в поддержку РФ. Об этом свидетельствует, что северокорейские военные уже были замечены на оккупированных территориях под видом так называемых "советников".

В частности, по данным СМИ, на днях в результате удара были ликвидированы шесть офицеров из КНДР, а также еще 14 российских.

Defense Express считает, что есть несколько вариантов того, как Северная Корея может задействовать свои войска в Украине. Ведь разговоры об этом раздаются уже давно, в частности в июне говорилось о сценарии с направлением Пхеньяном своих инженерных войск.

Стоит также напомнить, сколько Северная Корея имеет танков, артсистем и другого вооружения. Однако стоит отметить, что России нужна живая сила. А в КНДР – вооруженные силы на 1,28 млн человек, из которых 1,1 млн сухопутных войск.

В состав армии КНДР входит 1 бронетанковая дивизия, 15 отдельных бронетанковых бригад, 6 механизированных и 27 пехотных дивизий и 14 пехотных бригад. А также 1 артиллерийская дивизия, 21 артиллерийская бригада, 9 ракетно-артиллерийских бригад.

Кроме этого, нужно помнить об элитных войсках КНДР, которые возведены в силы специального назначения. Речь идет о 3 воздушно-десантных бригадах и одном отдельном батальоне, 10 снайперских бригадах, 9 легких пехотных бригадах, 17 отдельных разведывательных батальонах, а также 8 отдельных батальонах спецназначения главного разведывательного управления.

Также в составе вооруженных сил КНДР военно-морские силы численностью в 60 тысяч, воздушные силы на 110 тысяч, а также ракетные войска стратегического назначения количеством до 10 тысяч. Следует заметить, что все эти оценки приблизительны и сделаны лондонским Международным институтом стратегических исследований.

Это количество подразделений свидетельствует о том, что вооруженные силы КНДР по численности пяти в мире и только на 200 тысяч уступают текущей официальной штатной численности армии РФ. Также следует напомнить, что армия в Северной Корее призывная. Служба длится 10 лет для мужчин, 5 для женщин. В целом же все население страны оценено в 26 млн. рублей.

При этом значительная часть вооруженных сил КНДР применена не для оборонных задач, а в сельском хозяйстве, промышленности и строительстве. В то же время реальное количество боеспособных подразделений может быть еще меньше.

"При этом сколько личного состава сможет выделить Пхеньян пока неизвестно. Ведь опыт открытого присоединения к боевым действиям, которые идут очень далеко от своих границ, говорит, что обычно для этой задачи формируется так называемый "экспедиционный корпус". Обычно он формируется из наиболее подготовленных и боеспособных подразделений, в случае КНДР – воздушно-десантные бригады и разведывательные батальоны», – пишет Defense Express.

Однако в случае с КНДР огромное значение для отбора кандидатов у него будет иметь в первую очередь идеологическая надежность, а значительные усилия будут направлены на то, чтобы набранный "коллектив" просто не разбежался.

В Украине уже есть военные КНДР

Глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что КНДР уже отправила в Украину небольшое количество военных, в основном инженеров, контролирующих качество и использование пхеньянского оружия российскими силами.

"Некоторые уже погибли. Сами же боеприпасы и баллистические ракеты KN23 преимущественно низкого качества, о чем эти военные рапортуют Киму", – добавил Коваленко.

Что предшествовало

В июне Путин и Ким Чен Ын подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, предусматривающее взаимную помощь в случае агрессии против одной из стран. Путин также пытался убедить Ким Чен Ина открыть дипломатические миссии в оккупированных Донецке и Луганске. Пентагон выразил обеспокоенность, заявив, что северокорейские солдаты в Украине могут стать "пушечным мясом".

Военный эксперт Павел Нарожный в комментарии для РБК-Украина выразил мнение, что отправка войск в помощь оккупантам может иметь очень негативные последствия для Северной Кореи .

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