Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке

Генсек ООН Антониу Гутерриш предупредил: если боевые действия на Ближнем Востоке не остановить, региональный конфликт может перерасти в глобальную катастрофу с последствиями для всей планеты.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООН, об этом Гутерриш заявил на пресс-конференции относительно ситуации на Ближнем Востоке.
Кризис в регионе продолжается уже второй месяц. По словам Гутерриша, ежедневно растет количество жертв, масштабы разрушений и количество атак на гражданское население и инфраструктуру.
"Мы стоим на грани более широкой войны, которая охватит весь Ближний Восток и будет иметь драматические последствия для всего мира", - заявил генсек ООН.
Конфликт уже ощущается далеко за пределами региона. Ограничение судоходства через Ормузский пролив - стратегический морской путь между Персидским заливом и Оманским заливом - бьет по наиболее уязвимым странам.
Последствия испытывают обычные люди на Филиппинах, в Шри-Ланке, Мозамбике и других странах - из-за роста цен на продукты и топливо.
Генсек ООН обратился ко всем сторонам конфликта с конкретными требованиями:
Гутерриш отметил, что дипломатические усилия для мирного урегулирования продолжаются. В регион отправляется его личный посланник Жан Арно.
"Конфликты не заканчиваются сами по себе. Они заканчиваются, когда лидеры выбирают диалог вместо разрушения. Такой выбор все еще существует. И это нужно сделать - сейчас", - подчеркнул генсек.
Еще ранее президент Украины Владимир Зеленский предупреждал: сотрудничество России и Ирана в производстве дронов - один из ключевых факторов эскалации. Иранские "Шахеды" с российскими деталями уже применяются для атак на страны региона и американские базы.
Как сообщало РБК-Украина, еще в феврале Зеленский заявил, что Путин, по его мнению, уже начал Третью мировую войну. По словам президента, задача Украины - не дать конфликту стать широкомасштабным.