Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході

Що відбувається на Близькому Сході

Криза в регіоні триває вже другий місяць. За словами Гутерріша, щодня зростає кількість жертв, масштаби руйнувань і кількість атак на цивільне населення та інфраструктуру.

"Ми стоїмо на межі ширшої війни, яка охопить увесь Близький Схід і матиме драматичні наслідки для всього світу", - заявив генсек ООН.

Чому це торкається всіх

Конфлікт вже відчувається далеко за межами регіону. Обмеження судноплавства через Ормузьку протоку - стратегічний морський шлях між Перською затокою та Оманською затокою - б'є по найбільш вразливих країнах.

Наслідки відчувають звичайні люди на Філіппінах, у Шрі-Ланці, Мозамбіку та інших країнах - через зростання цін на продукти і паливо.

Фото: генсек ООН Антоніо Гутерріш попереджає світових лідерів про наслідки війни на Близькому Сході (інфографіка РБК-Україна)

Що вимагає Гутерріш

Генсек ООН звернувся до всіх сторін конфлікту з конкретними вимогами:

США та Ізраїль - зупинити війну, яка вже спричиняє масові людські страждання та руйнує економіку регіону;

- зупинити війну, яка вже спричиняє масові людські страждання та руйнує економіку регіону; Іран - припинити атаки на сусідні країни;

- припинити атаки на сусідні країни; усі сторони - поважати суверенітет держав, захищати цивільних і цивільну інфраструктуру, зокрема ядерні об'єкти;

- поважати суверенітет держав, захищати цивільних і цивільну інфраструктуру, зокрема ядерні об'єкти; забезпечити свободу судноплавства.

Гутерріш зазначив, що дипломатичні зусилля для мирного врегулювання тривають. До регіону вирушає його особистий посланець Жан Арно.

"Конфлікти не закінчуються самі по собі. Вони закінчуються, коли лідери обирають діалог замість руйнування. Такий вибір все ще існує. І це потрібно зробити - зараз", - підкреслив генсек.